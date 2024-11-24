Почему чёрная кошка считается символом невезения

Чёрные кошки испокон веков были окружены ореолом мистики, который то возносил их на пьедестал, то превращал в символ бед и напастей.
Как же так вышло, что эти очаровательные создания стали считаться предвестниками несчастий?
Ответ кроется в сложной истории, связанной с древними религиями, средневековой инквизицией и современными заблуждениями.
В Древнем Египте кошки всех окрасов были объектом почитания. Их убивали только под страхом смертной казни. Однако распространение христианства в Европе постепенно изменило отношение к кошкам.
Языческие символы, такие как кошки, ассоциировались с богинями и магией, что сделало их мишенью для нового религиозного порядка.
Особенно тяжёлые времена для чёрных кошек наступили в Средневековье. В 1233 году католическая церковь во главе с Папой Римским Григорием IX объявила чёрных кошек воплощением дьявола.
Это привело к массовому истреблению животных. По иронии судьбы, сокращение численности кошек способствовало распространению крыс, а вместе с ними — эпидемий.
В европейском фольклоре чёрных кошек всё чаще связывали с ведьмами, считая их либо их верными помощниками, либо самими ведьмами в изменённом обличье.
Эта ассоциация сыграла трагическую роль во времена охоты на ведьм, когда чёрная кошка могла стать поводом для обвинения в колдовстве.
И сегодня стереотипы о чёрных кошках оказывают на них влияние. В приютах для животных чёрные кошки чаще других остаются без новых хозяев, хотя их тоже охотно усыновляют.
Тем не менее суеверия всё ещё отпугивают некоторых потенциальных владельцев.
Вопреки западным предрассудкам, в ряде стран чёрные кошки символизируют удачу. Например, в Японии считается, что они приносят счастье и даже помогают в личной жизни.
В России их тоже нередко воспринимают как добрый знак.
Ве́дьма (ст.‑слав. вѣдьма — «та, что обладает ведовством, знанием» от ст.‑слав. вѣдати — «знать, ведать»; также вештица, колдунья, волшебница, чаровница) — персонаж низшей мифологии и народных поверий народов Европы. В современном русском языке слово «ведьма» имеет также ругательное и саркастическое значение.
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