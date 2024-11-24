Признаки депрессии у попугаев, о которых нужно знать

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недостаток энергии

Подавленные попугаи могут казаться вялыми и иметь сниженный уровень активности. Они могут проводить больше времени сидя.

Фото: commons.wikimedia.org by Emraharican, CC BY-SA 3.0 Волнистый попугайчик

Потеря аппетита

Подавленный попугай может проявлять сниженный интерес к еде и может есть меньше, чем обычно. Это может привести к потере веса.

Ощипывание перьев

Попугаи могут заниматься чрезмерным выщипыванием перьев или членовредительством, когда они находятся в депрессии. Они могут вырывать перья или грызть кожу.

Социальная изоляция

Подавленные попугаи могут изолировать себя и проявлять мало интереса к взаимодействию.

Изменения в вокализации

Попугаи могут стать тише или вообще перестать издавать звуки, когда они находятся в депрессии.

Они могут потерять свой обычный энтузиазм к имитации звуков или участию в разговоре.

Снижение интереса к игрушкам или занятиям

Подавленный попугай может потерять интерес к игрушкам, играм или занятиям, которые раньше приносили ему радость. Они могут проявлять незаинтересованность или отсутствие вовлеченности.

Изменения в режиме сна

У депрессивных попугаев могут наблюдаться изменения в режиме сна.

Они могут спать больше, чем обычно, или испытывать трудности со сном, что приводит к нарушению циклов сна.

Ухудшение ухода

Попугаи могут пренебрегать своим уходом, когда они находятся в депрессии.

У них могут быть неопрятные перья или они могут проявлять отсутствие интереса к прихорашиванию.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

