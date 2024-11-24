Признаки депрессии у попугаев, о которых нужно знать

Подавленные попугаи могут казаться вялыми и иметь сниженный уровень активности. Они могут проводить больше времени сидя.
Подавленный попугай может проявлять сниженный интерес к еде и может есть меньше, чем обычно. Это может привести к потере веса.
Попугаи могут заниматься чрезмерным выщипыванием перьев или членовредительством, когда они находятся в депрессии. Они могут вырывать перья или грызть кожу.
Подавленные попугаи могут изолировать себя и проявлять мало интереса к взаимодействию.
Попугаи могут стать тише или вообще перестать издавать звуки, когда они находятся в депрессии.
Они могут потерять свой обычный энтузиазм к имитации звуков или участию в разговоре.
Подавленный попугай может потерять интерес к игрушкам, играм или занятиям, которые раньше приносили ему радость. Они могут проявлять незаинтересованность или отсутствие вовлеченности.
У депрессивных попугаев могут наблюдаться изменения в режиме сна.
Они могут спать больше, чем обычно, или испытывать трудности со сном, что приводит к нарушению циклов сна.
Попугаи могут пренебрегать своим уходом, когда они находятся в депрессии.
У них могут быть неопрятные перья или они могут проявлять отсутствие интереса к прихорашиванию.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.
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