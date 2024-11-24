Удивительные факты про кенгуру, о которых вы не знали

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уникальное передвижение

Кенгуру известны своим интересным методом передвижения, называемым "пентапедальным передвижением", когда они используют свой хвост в качестве пятой конечности для отталкивания от земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), CC BY-SA 4.0 Кенгуру крупным планом

Мастера прыжков

Кенгуру — невероятные прыгуны. Они могут преодолевать большие расстояния за один прыжок. Их сильные задние ноги и мускулистый хвост помогают в этой необычной форме передвижения.

Развитие малыша

Кенгуру обладают уникальной репродуктивной системой. Самки обладают способностью задерживать развитие своих эмбрионов до тех пор, пока условия окружающей среды не станут подходящими для выращивания молодняка.

Встроенный GPS

Кенгуру обладают отличными навигационными навыками. Они могут находить свой путь на большие расстояния, используя заметные ориентиры, положение Солнца и даже магнитное поле Земли.

Балансировка хвоста

Хвост кенгуру предназначен не только для прыжков. Он играет решающую роль в поддержании баланса.

Бокс

Самцы кенгуру известны своими боксерскими матчами, особенно в сезон размножения, когда они соревнуются за самку.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus ( досл. : «большая нога»)) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

