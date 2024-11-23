Как окрас шерсти влияет на характер кошки

Американские учёные из Калифорнии провели исследование, чтобы выяснить, как цвет шерсти кошек может быть связан с их поведением и характером. Согласно их выводам, окрас животного способен дать некоторое представление о его дружелюбности или склонности к независимости.
1. Самые дружелюбные
Рыжие коты и кошки чаще всего оказываются добрыми и общительными. Эти питомцы выделяются своей активностью и открытостью, что делает их любимцами для тех, кто ищет контактного и уютного компаньона.
2. Независимые и нейтральные
Белые кошки отличаются своей сдержанностью. Они спокойные, смелые и не склонны к излишней привязанности. Если вы цените независимость питомца, то белая кошка станет идеальным выбором.
3. Бесхарактерные
Чёрные коты и кошки не демонстрируют ярко выраженных поведенческих особенностей. Они универсальны и подойдут тем, кто хочет просто спокойного питомца.
4. Разноцветные и черепаховые
Двухцветные кошки (например, бело-чёрные) склонны к дружелюбному поведению.
Кошки черепахового окраса часто проявляют нетерпимость и могут быть упрямыми.
Исследователи подчеркивают, что эти характеристики субъективны и основаны на опросах владельцев. Поведение кошек одного окраса может значительно отличаться, поскольку оно зависит не только от генетики, но и от воспитания, опыта и среды обитания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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