Как окрас шерсти влияет на характер кошки

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские учёные из Калифорнии провели исследование, чтобы выяснить, как цвет шерсти кошек может быть связан с их поведением и характером. Согласно их выводам, окрас животного способен дать некоторое представление о его дружелюбности или склонности к независимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0 Кот породы мейн-кун

Характеристики кошек в зависимости от окраса

1. Самые дружелюбные

Рыжие коты и кошки чаще всего оказываются добрыми и общительными. Эти питомцы выделяются своей активностью и открытостью, что делает их любимцами для тех, кто ищет контактного и уютного компаньона.

2. Независимые и нейтральные

Белые кошки отличаются своей сдержанностью. Они спокойные, смелые и не склонны к излишней привязанности. Если вы цените независимость питомца, то белая кошка станет идеальным выбором.

3. Бесхарактерные

Чёрные коты и кошки не демонстрируют ярко выраженных поведенческих особенностей. Они универсальны и подойдут тем, кто хочет просто спокойного питомца.

4. Разноцветные и черепаховые

Двухцветные кошки (например, бело-чёрные) склонны к дружелюбному поведению.

Кошки черепахового окраса часто проявляют нетерпимость и могут быть упрямыми.

Важное замечание

Исследователи подчеркивают, что эти характеристики субъективны и основаны на опросах владельцев. Поведение кошек одного окраса может значительно отличаться, поскольку оно зависит не только от генетики, но и от воспитания, опыта и среды обитания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

