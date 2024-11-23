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Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными

1:47
Зоосфера

Если ваш кот или кошка хотя бы периодически выходит на улицу, вакцинация становится необходимостью. Уличные прогулки увеличивают риск контакта с инфекциями, передающимися через других животных, предметы или среду обитания.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Особенно осенью, когда активизируются вирусные инфекции, такие как кальцивироз и герпесвирусная инфекция, важно уделить внимание профилактике.

Какие симптомы требуют внимания

Общие признаки вирусных заболеваний:

  • Вялость
  • Высокая температура
  • Отказ от еды

Кальцивироз:

  • Язвы на нёбе, языке или носу
  • Выделения из носа и глаз
  • Частое чихание и кашель

Герпесвирусная инфекция:

  • Кашель
  • Выделения из глаз
  • Частое чихание

Обе инфекции могут стать причиной серьезных осложнений, включая летальный исход.

Что делать

Прививки

Вакцинация — главный способ профилактики большинства инфекционных заболеваний у кошек.

Регулярные обработки

Обрабатывайте питомца от блох и глистов. Паразиты могут стать причиной сопутствующих проблем.

Осмотр после прогулки

Проверьте, нет ли порезов, царапин или следов нападения.

Убедитесь, что у животного нет признаков лишая.

Уделите внимание ушам

Темный налет и сильное почесывание указывают на ушного клеща. В таком случае незамедлительно обратитесь к ветеринару.

Почему это важно

Кошки, гуляющие на улице, сталкиваются с многочисленными угрозами, включая риск травм, паразитов и вирусных инфекций. Соблюдение профилактических мер и графика вакцинации поможет обезопасить питомца и сохранить его здоровье.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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