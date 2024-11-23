Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными

Если ваш кот или кошка хотя бы периодически выходит на улицу, вакцинация становится необходимостью. Уличные прогулки увеличивают риск контакта с инфекциями, передающимися через других животных, предметы или среду обитания.
Особенно осенью, когда активизируются вирусные инфекции, такие как кальцивироз и герпесвирусная инфекция, важно уделить внимание профилактике.
Общие признаки вирусных заболеваний:
Кальцивироз:
Герпесвирусная инфекция:
Обе инфекции могут стать причиной серьезных осложнений, включая летальный исход.
Прививки
Вакцинация — главный способ профилактики большинства инфекционных заболеваний у кошек.
Регулярные обработки
Обрабатывайте питомца от блох и глистов. Паразиты могут стать причиной сопутствующих проблем.
Осмотр после прогулки
Проверьте, нет ли порезов, царапин или следов нападения.
Убедитесь, что у животного нет признаков лишая.
Уделите внимание ушам
Темный налет и сильное почесывание указывают на ушного клеща. В таком случае незамедлительно обратитесь к ветеринару.
Кошки, гуляющие на улице, сталкиваются с многочисленными угрозами, включая риск травм, паразитов и вирусных инфекций. Соблюдение профилактических мер и графика вакцинации поможет обезопасить питомца и сохранить его здоровье.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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