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Почему кошка бросается на ноги? Узнайте главные причины и как с этим бороться

2:06
Зоосфера

Одной из самых очевидных причин, почему кошка бросается на ноги, является ее природный инстинкт охотника. Котята и молодые кошки таким образом развлекаются, превращая ноги в "движущуюся добычу". У взрослых животных такое поведение может быть связано со скукой или недостатком внимания.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0
Злой котик

Также нестерилизованные кошки и некастрированные коты могут проявлять подобное поведение в периоды половой активности. Это связано с гормональными всплесками, вызывающими агрессивность и игривость.

Стресс и проблемы со здоровьем

Кошка может начать бросаться на человека из-за стресса. Часто это происходит при изменении привычной среды, например:

  • Переезд в новый дом
  • Появление нового члена семьи
  • Появление другого животного в доме

Шум, резкие запахи или изменения в распорядке дня также могут вызывать раздражительность у питомца.

Кроме того, кошка, испытывающая дискомфорт или боль из-за болезни, может реагировать агрессивно, защищаясь от предполагаемой угрозы.

Как отучить кошку бросаться на ноги

Не провоцируйте питомца

Если вы играете с кошкой руками или ногами, она может воспринимать их как игрушки. Лучше использовать специальные предметы для игр.

Избегайте бурной реакции

Крики, резкие движения или попытки отбиться могут восприниматься кошкой как продолжение игры.

Остановитесь и дайте ей успокоиться

Если кошка бросилась на ноги, не двигайтесь, пока она не перестанет атаковать. Затем спокойно отвлеките ее игрушкой.

Обеспечьте досуг

Купите кошке игрушки или игровые комплексы, чтобы она могла направить свою энергию в другое русло.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если агрессивное поведение связано с очевидными признаками болезни (раздражительность, апатия, отказ от еды), обратитесь к ветеринару. При стрессах, вызванных изменениями в доме, можно проконсультироваться с зоопсихологом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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