Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как омолодить розы без дорогих препаратов
Путеводитель по странам с консервативной модой
Как вырастить кукурузу и собрать урожай раньше других
На первоочередные расходы ЛНР выделено более миллиарда рублей
Сколько времени россияне тратят на зарядку электрокаров
Лайфхак для холодильника: куда деть остатки яиц из старой упаковки
10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну
Почему утягивающее бельё может быть вредно для тела
Полезные спортивные привычки, которые стоит развивать

Могут ли кошки тосковать по умершему хозяину

1:35
Зоосфера

Существует мнение, что кошки — существа независимые и эгоистичные, которым чужды глубокие чувства. Однако ученые из Оклендского университета (США) опровергли этот стереотип, доказав, что кошки способны испытывать скорбь.

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0
Толстый кот

Как проявляется тоска у кошек

Исследования показали, что после утраты хозяина или другого питомца (даже собаки) кошки начинают проявлять поведение, указывающее на их эмоциональное состояние.

Отказ от привычной активности

Кошки теряют интерес к еде и играм, становятся менее энергичными.

Странные звуки

Ученые отметили, что некоторые кошки начинают издавать звуки, напоминающие тявканье.

Повышенная потребность во внимании

На фоне утраты кошки ищут больше заботы и тепла от своих владельцев, что опровергает представление о них как об эгоистичных созданиях.

Кошки и другие животные: сходства в скорби

Ученые подчеркнули, что чувство утраты свойственно не только собакам, но и другим животным, например, шимпанзе, слонам и дельфинам. До недавнего времени считалось, что кошки ведут себя иначе, но эти исследования ставят под сомнение такие представления.

Субъективность владельцев

Некоторые ученые высказали предположение, что владельцы кошек могут проецировать свои чувства на питомцев. Однако многочисленные случаи схожего поведения животных говорят о том, что кошки действительно испытывают скорбь.

Уточнения

Грусть - отрицательно окрашенная эмоция.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Ракеты AGM-158 JASSM. Американское точное оружие большой дальности для ударов по русским Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Лайфхак для холодильника: куда деть остатки яиц из старой упаковки
10 часов без кофе, 1 час без гаджетов — ключ к хорошему сну
Почему утягивающее бельё может быть вредно для тела
Полезные спортивные привычки, которые стоит развивать
Топ-6 способов, которые избавят вас от гиперпигментации
Три идеальных материала для мульчирования для защиты растений
Почему температура новых моторов выше старых
Горящие туры — сказочные скидки или ловушка для путешественников?
В какую полоску зебра
Почему избыточное увлажнение и очищение нарушают защиту кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.