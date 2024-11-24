Могут ли кошки тосковать по умершему хозяину

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что кошки — существа независимые и эгоистичные, которым чужды глубокие чувства. Однако ученые из Оклендского университета (США) опровергли этот стереотип, доказав, что кошки способны испытывать скорбь.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0 Толстый кот

Как проявляется тоска у кошек

Исследования показали, что после утраты хозяина или другого питомца (даже собаки) кошки начинают проявлять поведение, указывающее на их эмоциональное состояние.

Отказ от привычной активности

Кошки теряют интерес к еде и играм, становятся менее энергичными.

Странные звуки

Ученые отметили, что некоторые кошки начинают издавать звуки, напоминающие тявканье.

Повышенная потребность во внимании

На фоне утраты кошки ищут больше заботы и тепла от своих владельцев, что опровергает представление о них как об эгоистичных созданиях.

Кошки и другие животные: сходства в скорби

Ученые подчеркнули, что чувство утраты свойственно не только собакам, но и другим животным, например, шимпанзе, слонам и дельфинам. До недавнего времени считалось, что кошки ведут себя иначе, но эти исследования ставят под сомнение такие представления.

Субъективность владельцев

Некоторые ученые высказали предположение, что владельцы кошек могут проецировать свои чувства на питомцев. Однако многочисленные случаи схожего поведения животных говорят о том, что кошки действительно испытывают скорбь.

Уточнения

Грусть - отрицательно окрашенная эмоция.

