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Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином

1:35
Зоосфера

Привычка кошки спать в постели с хозяином часто воспринимается как проявление любви и привязанности. Но на самом деле за этим поведением стоят природные инстинкты и привычки.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, PDM
Эльф

Четыре причины, почему кошки выбирают вашу постель

Тепло

Кошки — большие любители тепла. Даже в теплое время года они ищут источники энергии, чтобы согреться. Во время ночного отдыха тело хозяина становится для них идеальным обогревателем.

Климатические особенности

Кошки, особенно проживающие в регионах с холодным климатом, испытывают потребность в дополнительном тепле. Даже длинная шерсть не всегда спасает их от холода, поэтому они стремятся к максимально теплому месту.

Комфорт

Домашние кошки ценят удобство и предпочитают мягкую постель жестким поверхностям. Они не будут долго раздумывать, где спать, если ваша кровать предлагает комфорт, недоступный на полу или в их лежанке.

Инстинкт безопасности

Даже в домашней обстановке кошки остаются настороже. Их интуиция подсказывает выбирать самое безопасное место для отдыха, а нахождение рядом с хозяином дает чувство защищенности.

Любовь и доверие: есть ли место эмоциям

Хотя перечисленные причины продиктованы инстинктами, поведение кошки также может выражать доверие и привязанность. Приходя к хозяину ночью, питомец показывает, что считает вас надежным компаньоном и частью своей зоны безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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