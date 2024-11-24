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Борьба за внимание: что стоит за изменениями в поведении кошек

1:54
Зоосфера

Уже давно в обществе бытует мнение, что кошки могут ревновать своих хозяев или даже мстить за обиды.

Кошка и собака
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0
Кошка и собака

Реагируют ли кошки на появление конкурентов

Кошки — территориальные животные, которые крайне чувствительны к изменениям в окружающей среде. Если в доме появляется новый питомец, реакция кошки может выражаться в агрессивном поведении, порче мебели или попытках привлечь внимание хозяина.

Что говорят эксперты

Ревность или защита ресурсов?

Ветеринары и зоопсихологи считают, что такое поведение скорее связано с борьбой за ресурсы (еду, внимание, комфорт), а не с ревностью в человеческом понимании.

Территориальный инстинкт

Появление нового животного воспринимается кошками как вторжение. Их агрессия может быть способом утвердить свое главенство на территории.

От чего зависит поведение кошки

Каждая кошка уникальна, и ее реакция на новые обстоятельства зависит от нескольких факторов:

  • Порода - у некоторых пород более мягкий и адаптивный характер.
  • Характер - даже внутри одной породы можно встретить абсолютно разных по темпераменту животных.
  • Воспитание - социализация с раннего возраста может помочь питомцу легче адаптироваться к новым условиям.

Как снизить стресс у кошки

Создайте безопасное пространство

Обеспечьте кошке место, где она сможет чувствовать себя защищенной, особенно в период адаптации.

Разделите ресурсы

Убедитесь, что у каждого питомца есть своя миска для еды, лежанка и туалет.

Постепенное знакомство

Если вы приносите в дом нового питомца, дайте кошке время привыкнуть к его запаху, перед тем как начинать непосредственный контакт.

Внимание и забота

Уделяйте кошке время, чтобы она не чувствовала себя заброшенной.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов"…

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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