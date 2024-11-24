Рвота у кошки: когда бить тревогу и идти к ветеринару

Рвота у кошки может показаться естественным явлением, например, при выведении шерсти, которую животное заглатывает во время умывания. Однако игнорировать каждый случай не стоит, ведь рвота может сигнализировать о более серьезных проблемах.
Кошки склонны проглатывать то, что попадает им в рот, будь то нитка, игрушка или даже монета. Ветеринары, нередко сталкиваются с удивительными находками в кишечнике кошек, включая детали конструктора или длинные нити.
Основные причины рвоты:
Попадание инородного предмета.
Проверьте под языком животного: там может быть застрявший предмет.
Резкая смена корма.
Даже качественный корм может вызывать рвоту, если его начали вводить слишком большими порциями. Переходите на новый рацион постепенно.
Болезни
Если вы исключили очевидные причины, такие как инородные предметы или смену корма, а рвота продолжается, это может быть признаком серьезных заболеваний. Обязательно обратитесь к врачу, если:
Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос).
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