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Рвота у кошки: когда бить тревогу и идти к ветеринару

2:02
Зоосфера

Рвота у кошки может показаться естественным явлением, например, при выведении шерсти, которую животное заглатывает во время умывания. Однако игнорировать каждый случай не стоит, ведь рвота может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0
Скучающая кошка

Почему кошку рвет

Кошки склонны проглатывать то, что попадает им в рот, будь то нитка, игрушка или даже монета. Ветеринары, нередко сталкиваются с удивительными находками в кишечнике кошек, включая детали конструктора или длинные нити.

Основные причины рвоты:

Попадание инородного предмета.

Проверьте под языком животного: там может быть застрявший предмет.

Резкая смена корма.

Даже качественный корм может вызывать рвоту, если его начали вводить слишком большими порциями. Переходите на новый рацион постепенно.

Болезни

  • Частыми причинами рвоты у кошек являются: Заболевания желудочно-кишечного тракта.
  • Патологии почек или поджелудочной железы.
  • Инфекции или паразиты.
  • Побочные эффекты от приема лекарств.

Когда обращаться к ветеринару

Если вы исключили очевидные причины, такие как инородные предметы или смену корма, а рвота продолжается, это может быть признаком серьезных заболеваний. Обязательно обратитесь к врачу, если:

  • Рвота продолжается более 1-2 дней.
  • Присутствуют дополнительные симптомы (вялость, потеря аппетита, изменение поведения).
  • В рвотных массах есть кровь, пена или желчь.

Советы по предотвращению рвоты

  • Регулярно вычесывайте кошку, чтобы снизить количество проглоченной шерсти.
  • Следите, чтобы у животного не было доступа к мелким предметам, ниткам, веревкам и токсичным веществам.
  • Переводите на новый корм постепенно, начиная с небольших порций.
  • Проверьте питомца на наличие паразитов и вовремя проводите дегельминтизацию.

Уточнения

Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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