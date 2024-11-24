Рвота у кошки: когда бить тревогу и идти к ветеринару

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рвота у кошки может показаться естественным явлением, например, при выведении шерсти, которую животное заглатывает во время умывания. Однако игнорировать каждый случай не стоит, ведь рвота может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0 Скучающая кошка

Почему кошку рвет

Кошки склонны проглатывать то, что попадает им в рот, будь то нитка, игрушка или даже монета. Ветеринары, нередко сталкиваются с удивительными находками в кишечнике кошек, включая детали конструктора или длинные нити.

Основные причины рвоты:

Попадание инородного предмета.

Проверьте под языком животного: там может быть застрявший предмет.

Резкая смена корма.

Даже качественный корм может вызывать рвоту, если его начали вводить слишком большими порциями. Переходите на новый рацион постепенно.

Болезни

Частыми причинами рвоты у кошек являются: Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Патологии почек или поджелудочной железы.

Инфекции или паразиты.

Побочные эффекты от приема лекарств.

Когда обращаться к ветеринару

Если вы исключили очевидные причины, такие как инородные предметы или смену корма, а рвота продолжается, это может быть признаком серьезных заболеваний. Обязательно обратитесь к врачу, если:

Рвота продолжается более 1-2 дней.

Присутствуют дополнительные симптомы (вялость, потеря аппетита, изменение поведения).

В рвотных массах есть кровь, пена или желчь.

Советы по предотвращению рвоты

Регулярно вычесывайте кошку, чтобы снизить количество проглоченной шерсти.

Следите, чтобы у животного не было доступа к мелким предметам, ниткам, веревкам и токсичным веществам.

Переводите на новый корм постепенно, начиная с небольших порций.

Проверьте питомца на наличие паразитов и вовремя проводите дегельминтизацию.

Уточнения

Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос).

