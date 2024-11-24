Что делать, если на вас напала собака: главные советы

Собака — друг человека, но иногда обстоятельства складываются иначе, и животное проявляет агрессию. Важно знать, как себя вести, чтобы свести риск травм к минимуму. Вот несколько рекомендаций:
1. Не бегите
Если собака собирается напасть, она сделает это напрямую. Попытка убежать лишь подставит вам спину и вызовет охотничий инстинкт. Вместо этого, если пес бросается, постарайтесь уклониться от его прыжка.
2. Не машите руками
Попытка нанести удар кулаком может усилить агрессию. Слабые места собаки — живот, уши и пах, но нападение лучше предотвратить, чем драться. Избегайте резких движений, чтобы не провоцировать животное.
3. Не смотрите в глаза
Прямой взгляд собака воспринимает как вызов. Опустите голову и отведите глаза в сторону. Это покажет животному ваше подчинение и может снизить его интерес к атаке.
4. Не двигайтесь при контакте
Если столкновения избежать не удалось, держите руки сжатыми в кулаки, чтобы защитить пальцы. Постарайтесь оставаться неподвижным и ждать, пока собака потеряет интерес.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.