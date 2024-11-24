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Что делать, если на вас напала собака: главные советы

1:36
Зоосфера

Собака — друг человека, но иногда обстоятельства складываются иначе, и животное проявляет агрессию. Важно знать, как себя вести, чтобы свести риск травм к минимуму. Вот несколько рекомендаций:

Цвергшнауцер
Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, CC BY-SA 3.0
Цвергшнауцер

1. Не бегите

Если собака собирается напасть, она сделает это напрямую. Попытка убежать лишь подставит вам спину и вызовет охотничий инстинкт. Вместо этого, если пес бросается, постарайтесь уклониться от его прыжка.

2. Не машите руками

Попытка нанести удар кулаком может усилить агрессию. Слабые места собаки — живот, уши и пах, но нападение лучше предотвратить, чем драться. Избегайте резких движений, чтобы не провоцировать животное.

3. Не смотрите в глаза

Прямой взгляд собака воспринимает как вызов. Опустите голову и отведите глаза в сторону. Это покажет животному ваше подчинение и может снизить его интерес к атаке.

4. Не двигайтесь при контакте

Если столкновения избежать не удалось, держите руки сжатыми в кулаки, чтобы защитить пальцы. Постарайтесь оставаться неподвижным и ждать, пока собака потеряет интерес.

Важные моменты

  • Сохраняйте спокойствие: паника лишь ухудшит ситуацию.
  • Используйте предметы: зонты, сумки или другие вещи помогут создать барьер между вами и собакой.
  • Понимание поведения: не все агрессивные собаки хотят нападать, иногда это способ защиты или демонстрация силы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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