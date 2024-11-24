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Учёные назвали самую умную собаку: результаты вас удивят

1:28
Зоосфера

Каждый, кто заводит собаку, мечтает о питомце, который будет умным, послушным и понятливым. Оказывается, наука уже знает, какая порода собак признана самой умной.

Бордер-колли прыгает
Фото: commons.wikimedia.org by Ron Armstrong, CC BY 2.0
Бордер-колли прыгает

Кто возглавляет рейтинг интеллекта среди собак

Согласно исследованиям, проводимым специалистами в области поведения животных, наибольший интеллект продемонстрировали бордер-колли. Эти собаки не только выделяются своим умом, но и обладают высокой способностью к обучению.

Как проводилось тестирование

В рамках эксперимента собакам нужно было запомнить названия различных игрушек. Успешно с задачей справились только 17% тестируемых животных, но бордер-колли продемонстрировали исключительные результаты.

Рекордсменом стал бордер-колли, который выучил 37 названий игрушек.
Особенность породы — выдающиеся когнитивные способности, которые проявлялись как у щенков, так и у взрослых собак. Исследователи пришли к выводу, что бордер-колли показывают высочайший уровень умственных способностей среди всех собак.

Почему бордер-колли такие умные

Интеллект этой породы связан с её историей. Бордер-колли были выведены как пастушьи собаки, которым требовалось быстро принимать решения и работать независимо. Это объясняет их природную склонность к запоминанию, обучению и высокой работоспособности.

Уточнения

Бо́рдер-ко́лли (англ. border collie) — порода собак.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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