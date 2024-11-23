Что делать, если ваша собака ввязалась в драку

Прогулка с собакой — это время для игр, общения и выполнения всех необходимых "дел". Однако конфликты между питомцами случаются, и важно знать, как правильно действовать, чтобы защитить своего четвероногого друга.
Не трогайте руками
Используйте отвлекающие методы
Разместите между собаками крупный предмет, чтобы создать физическое препятствие.
Аккуратно схватите агрессора за заднюю часть тела и удерживайте его, пока он не отпустит. Дополнительно можно использовать спреи, созданные для отпугивания собак.
Важно! Нет универсального способа разнять дерущихся собак. Главное — не подвергать себя опасности.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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