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Что делать, если ваша собака ввязалась в драку

1:35
Зоосфера

Прогулка с собакой — это время для игр, общения и выполнения всех необходимых "дел". Однако конфликты между питомцами случаются, и важно знать, как правильно действовать, чтобы защитить своего четвероногого друга.

Собака
Фото: pxhere.com
Собака

Как разнять дерущихся собак

Не трогайте руками

  • Никогда не пытайтесь разнять собак, хватая их за ошейники или части тела. В разгар агрессии даже ваш питомец может укусить вас.

Используйте отвлекающие методы

Разместите между собаками крупный предмет, чтобы создать физическое препятствие.

  • Подайте громкий сигнал (гудок, свист, крик), чтобы напугать животных.
  • Если есть возможность, облейте собак водой — это может сбить их с толку.

Если собаки уже сцепились

Аккуратно схватите агрессора за заднюю часть тела и удерживайте его, пока он не отпустит. Дополнительно можно использовать спреи, созданные для отпугивания собак.

Важно! Нет универсального способа разнять дерущихся собак. Главное — не подвергать себя опасности.

Как избежать конфликта

  • Избегайте агрессивных собак. Во время прогулки старайтесь обходить потенциально опасных животных.
  • Используйте защитные средства. На случай угрозы нападения носите с собой отпугивающий спрей или предметы, которыми можно отвлечь агрессора.
  • Простые хитрости. Даже раскрытый зонт может стать отличным барьером, за которым вы укроете своего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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