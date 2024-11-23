Что делать, если ваша собака ввязалась в драку

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулка с собакой — это время для игр, общения и выполнения всех необходимых "дел". Однако конфликты между питомцами случаются, и важно знать, как правильно действовать, чтобы защитить своего четвероногого друга.

Фото: pxhere.com Собака

Как разнять дерущихся собак

Не трогайте руками

Никогда не пытайтесь разнять собак, хватая их за ошейники или части тела. В разгар агрессии даже ваш питомец может укусить вас.

Используйте отвлекающие методы

Разместите между собаками крупный предмет, чтобы создать физическое препятствие.

Подайте громкий сигнал (гудок, свист, крик), чтобы напугать животных.

Если есть возможность, облейте собак водой — это может сбить их с толку.

Если собаки уже сцепились

Аккуратно схватите агрессора за заднюю часть тела и удерживайте его, пока он не отпустит. Дополнительно можно использовать спреи, созданные для отпугивания собак.

Важно! Нет универсального способа разнять дерущихся собак. Главное — не подвергать себя опасности.

Как избежать конфликта

Избегайте агрессивных собак. Во время прогулки старайтесь обходить потенциально опасных животных.

Во время прогулки старайтесь обходить потенциально опасных животных. Используйте защитные средства. На случай угрозы нападения носите с собой отпугивающий спрей или предметы, которыми можно отвлечь агрессора.

На случай угрозы нападения носите с собой отпугивающий спрей или предметы, которыми можно отвлечь агрессора. Простые хитрости. Даже раскрытый зонт может стать отличным барьером, за которым вы укроете своего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

