Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
Авторские права на фокаччу итальянцы уступили кулинарам каменного века
Путешествия без затрат — японец переночевал у незнакомцев более 500 раз
Пять причин, которые приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее
Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов

Три главных признака кошачьей любви

Как понять, что ваша кошка любит вас
1:36
Зоосфера

Построить доверительные и тёплые отношения с кошкой бывает непросто. Эти независимые создания часто держат дистанцию, предпочитая просто мирно сосуществовать. Однако, вопреки своей репутации, кошки способны искренне привязываться к своему владельцу. Как понять, что ваш питомец действительно испытывает к вам тёплые чувства?

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

1. Кошка спит рядом с вами

Если ваш питомец выбрал вас в качестве компаньона для сна, это верный признак привязанности. Кошки крайне разборчивы в выборе места для отдыха и никогда не будут спать рядом с тем, кому не доверяют. Это может быть как ночью, так и днём — например, вы работаете, а кошка уютно устроилась рядом.

2. Постоянное присутствие

Если вам кажется, что кошка буквально ходит за вами по пятам, это не случайность. Животные, которые испытывают глубокую привязанность, стараются проводить больше времени рядом с владельцем. Такая «преследующая» любовь — один из самых явных признаков их симпатии.

3. Кошка заботится о вас

Уход за собой — одна из главных привычек кошек, ведь чистота для них крайне важна. Если питомец облизывает вас, это не только признак доверия, но и выражение заботы. Таким образом кошка показывает, что воспринимает вас как часть своей «семьи».

Если вы замечаете эти поведенческие сигналы, будьте уверены — ваш питомец действительно привязан к вам и считает вас близким другом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы Аудио 
Популярное
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва

Актёру Михаилу Ефремову могут доверить сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе.

Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
Авторские права на фокаччу итальянцы уступили кулинарам каменного века
Путешествия без затрат — японец переночевал у незнакомцев более 500 раз
Пять причин, которые приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее
Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов
Как понять, что ваша кошка любит вас
Учёные перечислили семь основных факторов развития деменции
Платья с открытой спиной — больше не проблема. Тренируйте эту мышцу для идеальной осанки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.