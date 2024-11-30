Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выяснилось, жители каких городов особенно негативно относятся к фейерверкам в новогоднюю ночь
Российские модные бренды укрепили позиции на рынке
Что нельзя сажать рядом с луком? Этих растений следует избегать
Опасность работающего двигателя на автозаправке
Европарламент против Вануату: скандал с паспортами за инвестиции
Аллерголог делится рекомендациями по зимней подготовке к сезону аллергии
Зачем садоводу нужны разные сорта картофеля? Разбираемся в тонкостях выбора
Почему ваш друг не толстеет, хотя ест больше вас
Удивите своих гостей этим нежнейшим паштетом

Какие змеи подходят для домашнего содержания

Африканская яичная змея и другие безопасные виды для дома
2:10
Зоосфера

Каких змей можно завести дома: безобидные и безопасные виды

Если вы хотите завести экзотического питомца, змея может стать отличным выбором. Некоторые виды змей полностью лишены зубов, а другие имеют настолько мелкие зубы, что не представляют угрозы для человека. Вот несколько подходящих видов, которые идеально подойдут для содержания в домашних условиях.

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Змея

1. Африканская яичная змея

Эти змеи питаются исключительно яйцами и не имеют зубов, так как не нуждаются в охоте на живую добычу. Челюсти африканской яичной змеи раскрываются настолько широко, что позволяют заглатывать яйца целиком. Специальные выступы внутри челюстей помогают змее раскалывать скорлупу. Полное отсутствие зубов делает её абсолютно безопасной для владельца.

2. Индийская яичная змея

Этот вид змей также питается яйцами и не имеет зубов. Однако индийская яичная змея встречается редко и обычно не содержится в домашних условиях.

3. Молочная змея

Молочные змеи пользуются популярностью благодаря своему яркому окрасу и спокойному характеру. У молочной змеи отсутствуют клыки, что делает её безопасной для человека. Лёгкость в уходе и привлекательная внешность делают её одним из лучших вариантов для новичков.

4. Крысиная змея

Хотя у крысиной змеи есть зубы, они настолько мелкие, что её укус не вызывает боли. Крысиные змеи считаются условно безопасными, так как их укус больше напоминает царапину. Эти змеи отлично подходят для тех, кто хочет более активного и интерактивного питомца.

Итог

Змеи — это не только экзотические, но и достаточно неприхотливые питомцы. Выбор подходящего вида зависит от вашего опыта и предпочтений. Беззубые или условно безопасные змеи, такие как африканская яичная змея или молочная змея, — идеальный выбор для тех, кто хочет безопасного питомца.

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука Аудио 
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Последние материалы
Выяснилось, жители каких городов особенно негативно относятся к фейерверкам в новогоднюю ночь
Российские модные бренды укрепили позиции на рынке
Что нельзя сажать рядом с луком? Этих растений следует избегать
Опасность работающего двигателя на автозаправке
Европарламент против Вануату: скандал с паспортами за инвестиции
Аллерголог делится рекомендациями по зимней подготовке к сезону аллергии
Зачем садоводу нужны разные сорта картофеля? Разбираемся в тонкостях выбора
Почему ваш друг не толстеет, хотя ест больше вас
Удивите своих гостей этим нежнейшим паштетом
Как укрепить мышцы и не навредить спине? Всё о становой тяге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.