Какие змеи подходят для домашнего содержания

Африканская яичная змея и другие безопасные виды для дома

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каких змей можно завести дома: безобидные и безопасные виды

Если вы хотите завести экзотического питомца, змея может стать отличным выбором. Некоторые виды змей полностью лишены зубов, а другие имеют настолько мелкие зубы, что не представляют угрозы для человека. Вот несколько подходящих видов, которые идеально подойдут для содержания в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Змея

1. Африканская яичная змея

Эти змеи питаются исключительно яйцами и не имеют зубов, так как не нуждаются в охоте на живую добычу. Челюсти африканской яичной змеи раскрываются настолько широко, что позволяют заглатывать яйца целиком. Специальные выступы внутри челюстей помогают змее раскалывать скорлупу. Полное отсутствие зубов делает её абсолютно безопасной для владельца.

2. Индийская яичная змея

Этот вид змей также питается яйцами и не имеет зубов. Однако индийская яичная змея встречается редко и обычно не содержится в домашних условиях.

3. Молочная змея

Молочные змеи пользуются популярностью благодаря своему яркому окрасу и спокойному характеру. У молочной змеи отсутствуют клыки, что делает её безопасной для человека. Лёгкость в уходе и привлекательная внешность делают её одним из лучших вариантов для новичков.

4. Крысиная змея

Хотя у крысиной змеи есть зубы, они настолько мелкие, что её укус не вызывает боли. Крысиные змеи считаются условно безопасными, так как их укус больше напоминает царапину. Эти змеи отлично подходят для тех, кто хочет более активного и интерактивного питомца.

Итог

Змеи — это не только экзотические, но и достаточно неприхотливые питомцы. Выбор подходящего вида зависит от вашего опыта и предпочтений. Беззубые или условно безопасные змеи, такие как африканская яичная змея или молочная змея, — идеальный выбор для тех, кто хочет безопасного питомца.

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

