Чем поить кошку, если молоко под запретом

Многие считают, что молоко — обязательный элемент рациона кошек. Однако этот напиток подходит только для котят и может быть вредным для взрослых животных.
После 12-недельного возраста у большинства кошек снижается или прекращается выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы — сахара, содержащегося в молоке.
Хотя многие кошки с удовольствием пьют молоко, его употребление может нанести вред их здоровью.
Для котят до 12 недель молоко действительно полезно, так как их организм способен его переваривать. После этого возраста ферменты, необходимые для переваривания лактозы, перестают вырабатываться, и молоко становится нежелательным продуктом.
Молоко — это не универсальный напиток для кошек. Для взрослых питомцев оно скорее вредно, чем полезно. Убедитесь, что ваш пушистый друг получает сбалансированный рацион и всегда имеет доступ к свежей воде.
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