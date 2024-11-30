Чем поить кошку, если молоко под запретом

Как молоко вредит взрослым кошкам

Можно ли давать кошке молоко: распространённая ошибка владельцев

Многие считают, что молоко — обязательный элемент рациона кошек. Однако этот напиток подходит только для котят и может быть вредным для взрослых животных.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Почему молоко опасно для взрослых кошек

После 12-недельного возраста у большинства кошек снижается или прекращается выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы — сахара, содержащегося в молоке.

Чем это грозит:

Нарушением пищеварения.

Проблемами с желудком и кишечником, такими как диарея и вздутие.

Хотя многие кошки с удовольствием пьют молоко, его употребление может нанести вред их здоровью.

Когда молоко безопасно

Для котят до 12 недель молоко действительно полезно, так как их организм способен его переваривать. После этого возраста ферменты, необходимые для переваривания лактозы, перестают вырабатываться, и молоко становится нежелательным продуктом.

Чем поить кошку

Вода: Единственный необходимый напиток для взрослой кошки.

Специальные заменители молока: Если вы хотите угостить питомца, используйте специализированные продукты, разработанные для кошек.

Итог

Молоко — это не универсальный напиток для кошек. Для взрослых питомцев оно скорее вредно, чем полезно. Убедитесь, что ваш пушистый друг получает сбалансированный рацион и всегда имеет доступ к свежей воде.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



