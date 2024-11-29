Как справиться с неприязнью кошки к обниманиям

Многие владельцы заводят кошек, мечтая о нежном и ласковом компаньоне. Однако бывает, что питомец избегает проявлений любви даже от своих хозяев. Это поведение может быть связано с несколькими причинами, и с некоторыми из них можно справиться.
Если кошка в прошлом сталкивалась с грубым обращением или продолжает испытывать дискомфорт из-за действий человека, она будет настороженно относиться к любым попыткам проявить нежность.
Что делать:
Кошки, которые никогда не общались с людьми, например, бывшие одичавшие животные, могут избегать контакта. Для них привязанность к человеку — это незнакомое и пугающее чувство.
Как помочь:
Некоторые кошки просто не любят излишнюю ласку. Это индивидуальная черта характера, которая особенно часто встречается у представителей сиамской и британской пород.
Совет:
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.