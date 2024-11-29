Почему собаке может быть некомфортно в ошейнике дома

На прогулке ошейник для собаки — необходимость, но в домашних условиях этот аксессуар может оказаться не только излишним, но и опасным.
Ежегодно регистрируется более 25 тысяч случаев травм у собак, связанных с использованием ошейников. Среди наиболее частых последствий:
Особенно опасно оставлять ошейник на собаке, если она остаётся дома одна. Питомец в порыве эмоций может зацепиться за мебель или другие предметы, что приведёт к травмам.
Есть ситуации, в которых ношение ошейника дома оправдано:
Если вы решили оставить ошейник на собаке дома, обратите внимание на следующие моменты:
Для большинства собак ношение ошейника дома не является необходимым. Однако в отдельных случаях, таких как безопасность при открытых дверях или во время дрессировки, ошейник может быть полезен. Главное — подходить к выбору аксессуара с учётом комфорта и здоровья вашего питомца.
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