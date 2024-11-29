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Четыре запаха, которые заставляют кошек мурлыкать

Эти четыре запаха приведут вашу кошку в восторг
1:56
Зоосфера

4 запаха, которые нравятся кошкам: что нужно знать владельцам

Запахи оказывают огромное влияние на кошек, влияя на их настроение, поведение и нервную систему. Некоторые ароматы приносят питомцам радость, но среди них есть и те, которые могут быть опасны. Вот список запахов, которые особенно привлекают кошек.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

1. Корень валерьяны

На людей валерьянка действует успокаивающе, но на кошек она оказывает совершенно противоположный эффект. Питомцы становятся возбуждёнными, иногда даже агрессивными.

Совет: храните валерьяну в недоступном для кошки месте, чтобы избежать нежелательных последствий.

2. Кошачья мята

Как видно из названия, это растение особенно любимо кошками. Большинство питомцев реагирует на его аромат расслаблением и умиротворением, но некоторые могут вести себя слишком активно, как под действием валерьяны.

Интересный факт: около трети кошек не испытывают никакого интереса к мяте — их поведение генетически не связано с восприятием этого растения.

3. Базилик

Неожиданный фаворит среди кошек. Запах свежего базилика привлекает многих питомцев, а небольшое его количество можно даже предложить кошке на пробу.

Важно: только свежий базилик безопасен для кошек, сушёный или обработанный специями продукт может быть вредным.

4. Жимолость

Аромат жимолости очаровывает кошек, но само растение может быть токсичным. Если у вас на участке растёт этот кустарник, будьте осторожны, чтобы питомец не попробовал его листья или ягоды.

Совет: убедитесь, что ваш питомец не имеет доступа к токсичным растениям, и всегда следите за его безопасностью.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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