Четыре запаха, которые заставляют кошек мурлыкать

Запахи оказывают огромное влияние на кошек, влияя на их настроение, поведение и нервную систему. Некоторые ароматы приносят питомцам радость, но среди них есть и те, которые могут быть опасны. Вот список запахов, которые особенно привлекают кошек.
На людей валерьянка действует успокаивающе, но на кошек она оказывает совершенно противоположный эффект. Питомцы становятся возбуждёнными, иногда даже агрессивными.
Совет: храните валерьяну в недоступном для кошки месте, чтобы избежать нежелательных последствий.
Как видно из названия, это растение особенно любимо кошками. Большинство питомцев реагирует на его аромат расслаблением и умиротворением, но некоторые могут вести себя слишком активно, как под действием валерьяны.
Интересный факт: около трети кошек не испытывают никакого интереса к мяте — их поведение генетически не связано с восприятием этого растения.
Неожиданный фаворит среди кошек. Запах свежего базилика привлекает многих питомцев, а небольшое его количество можно даже предложить кошке на пробу.
Важно: только свежий базилик безопасен для кошек, сушёный или обработанный специями продукт может быть вредным.
Аромат жимолости очаровывает кошек, но само растение может быть токсичным. Если у вас на участке растёт этот кустарник, будьте осторожны, чтобы питомец не попробовал его листья или ягоды.
Совет: убедитесь, что ваш питомец не имеет доступа к токсичным растениям, и всегда следите за его безопасностью.
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