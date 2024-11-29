Как привычки кошки объясняются её инстинктами

Кошки — создания удивительные и порой загадочные. Их поведение часто кажется нам странным, но на самом деле оно обусловлено инстинктами или особенностями восприятия мира. Разберём три наиболее необычных привычки, которые могут вас удивить.
Если кошка мягко "массажирует" вас или одеяло своими лапами, это не что иное, как проявление старой привычки, идущей из детства. Котята мнут живот матери, чтобы стимулировать выделение молока.
Во взрослой жизни такое поведение означает:
Когда кошка упорно пытается залезть в коробку или пакет, которые явно меньше её размеров, она просто следует своим инстинктам.
Почему это происходит:
Кошка внезапно начинает носиться по дому, как будто её кто-то подгоняет? Не стоит волноваться, это нормальное поведение.
Причины:
Кошачьи привычки, какими бы странными они ни казались, всегда имеют логичное объяснение. Понимание этих особенностей поможет вам лучше понять вашего питомца и ещё больше укрепить с ним связь.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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