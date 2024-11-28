Что говорит привычка кошки спать на ваших вещах

Кошки часто кажутся независимыми и равнодушными, но это не значит, что они не испытывают тёплых чувств к своим владельцам. Просто их любовь выражается иначе, чем у собак. Если вы замечаете у своего питомца эти три поведения, будьте уверены: ваша кошка вас любит.
Когда кошка мягко "топчет" вас лапками, сопровождая это мурлыканьем и полуприкрытыми глазами, это знак привязанности. Такое поведение обычно связано с ощущением безопасности и доверия.
Почему это важно:
Когда кошка начинает лизать ваши руки, лицо или даже волосы, это проявление заботы и любви. Она воспринимает вас как близкого существа, за которым нужно ухаживать.
Что это значит:
Если кошка любит забираться в шкаф или ложиться на ваши вещи, даже после стирки, это знак её привязанности. Она чувствует себя комфортно, окружённая вашим запахом.
Почему это происходит:
Помните: любовь кошки — это всегда доверие и привязанность, даже если она выражается не так явно.
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