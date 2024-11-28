Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Советы по выбору украшений в зависимости от формы выреза одежды
Джанабаева показала, в каком шикарном виде встречает Меладзе с работы, стоя у плиты
Мужчина угрожал поджечь автосалон «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге
Молдавия может сменить маршрут поставок газа из-за Украины
Что случится, если есть мандарины каждый день
Стали известны цены в России на новый Soueast S09
Чем осенний шпинат превосходит весенний — секреты богатого урожая
Как добиться отличного урожая кабачков и огурцов с помощью озёрного удобрения

Что говорит привычка кошки спать на ваших вещах

Три привычки, которые доказывают, что ваша кошка вас обожает
2:09
Зоосфера

3 признака, что кошка вас любит: как понять её привязанность

Кошки часто кажутся независимыми и равнодушными, но это не значит, что они не испытывают тёплых чувств к своим владельцам. Просто их любовь выражается иначе, чем у собак. Если вы замечаете у своего питомца эти три поведения, будьте уверены: ваша кошка вас любит.

Игра с кошкой
Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра с кошкой

1. Кошка "мнёт" вас лапками

Когда кошка мягко "топчет" вас лапками, сопровождая это мурлыканьем и полуприкрытыми глазами, это знак привязанности. Такое поведение обычно связано с ощущением безопасности и доверия.

Почему это важно:

  • "Мятьё" лапками — это рефлекс, заложенный с детства, когда котята массируют живот матери для выделения молока.
  • Если кошка делает это с вами, значит, она считает вас частью своей семьи.

2. Кошка "моет" вас

Когда кошка начинает лизать ваши руки, лицо или даже волосы, это проявление заботы и любви. Она воспринимает вас как близкого существа, за которым нужно ухаживать.

Что это значит:

  • Лизание — это способ укрепления связи в кошачьей семье.
  • Такое поведение говорит о высоком уровне доверия и привязанности.

3. Кошка спит среди ваших вещей

Если кошка любит забираться в шкаф или ложиться на ваши вещи, даже после стирки, это знак её привязанности. Она чувствует себя комфортно, окружённая вашим запахом.

Почему это происходит:

  • Для кошек запах владельца ассоциируется с безопасностью и спокойствием.
  • Таким образом, питомец показывает, что ему приятно быть рядом с вами, даже когда вас нет рядом.

Как укрепить связь с кошкой

  • Уделяйте ей внимание: играйте, гладьте, общайтесь.
  • Обеспечьте уютное место для отдыха.
  • Будьте терпеливы: кошки могут выражать свою любовь не сразу, но, почувствовав заботу, они обязательно ответят взаимностью.

Помните: любовь кошки — это всегда доверие и привязанность, даже если она выражается не так явно.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Чем осенний шпинат превосходит весенний — секреты богатого урожая
Три привычки, которые доказывают, что ваша кошка вас обожает
Как добиться отличного урожая кабачков и огурцов с помощью озёрного удобрения
Зелёные зоны в Арктике стали домом для уникальных микробов
Все дипломаты быстро свалили из Киева. Показательный признак убойного удара Орешником по Южмашу
О чём предупреждает запах из пасти вашей кошки
Шпагат дома: секреты быстрого прогресса для новичков
Вторая ракетка мира Ига Свентек не прошла тест на допинг
Минтай с морковью и луком: полезное и простое блюдо в духовке
Гостевые дома с каминами и джакузи — что ждёт туристов на Сахалине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.