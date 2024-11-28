Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет зимнего здоровья: топ продуктов, которые защитят от простуд
Какой грызун станет лучшим другом для вашего ребёнка
Что скрывается за отказом кошки от игр
Пять косметических средств, которые могут навредить коже вокруг глаз
Юрий Лоза призвал возродить забытую в России профессию
Липовые исследования подрывают доверие к науке
Учёные выяснили, какое влияние оказывает сон на артериальное давление у мужчин и женщин
Движение — жизнь: зарядка для офиса, которая не требует спортзала
Туристическая улица для россиян появится в Монголии

Почему собаки гоняются за мухами

Почему собаки ловят мух и стоит ли за это переживать
1:37
Зоосфера

Опасно ли для собаки ловить и есть мух: разбор ситуации

Многие владельцы собак замечают, как их питомцы с усердием гоняются за мухами, стараясь их поймать. У одних это вызывает улыбку, а у других — тревогу. Ведь известно, что мухи могут переносить множество болезней. Разберёмся, есть ли повод для беспокойства.

What are you looking at?
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron
What are you looking at?

Почему собаки ловят мух

Связи между таким поведением и голодом нет. Причина кроется в природном охотничьем инстинкте. Для собаки движущаяся муха становится добычей, которая пробуждает её стремление к охоте.

Опасно ли это для здоровья

К счастью, проглоченные насекомые не представляют опасности для вашего питомца. Желудочный сок собак обладает высокой кислотностью, которая эффективно переваривает мух.

Почему это безопасно:

  • Мухи быстро разлагаются в желудке, не успевая нанести вред.
  • У большинства собак даже не возникает расстройства желудка.

Когда стоит обратить внимание

Хотя отдельные случаи поедания мух безопасны, владельцам стоит быть внимательными, если собака начинает проявлять интерес к несъедобным вещам или поедает насекомых слишком часто. Это может быть связано с:

  • недостатком внимания;
  • скукой;
  • редкими проблемами с пищеварением.

Итог:

Ловля мух — это естественное поведение для собаки. Если это случается изредка, нет причин для беспокойства. Но важно следить за общим состоянием питомца и при необходимости консультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Сколько нужно варить брокколи, чтобы она не потеряла полезные свойства и сохранила форму
Еда и рецепты
Сколько нужно варить брокколи, чтобы она не потеряла полезные свойства и сохранила форму Аудио 
Секреты быстрого удаления пней
Садоводство, цветоводство
Секреты быстрого удаления пней Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Последние материалы
Секрет зимнего здоровья: топ продуктов, которые защитят от простуд
Какой грызун станет лучшим другом для вашего ребёнка
Что скрывается за отказом кошки от игр
Пять косметических средств, которые могут навредить коже вокруг глаз
Юрий Лоза призвал возродить забытую в России профессию
Липовые исследования подрывают доверие к науке
Учёные выяснили, какое влияние оказывает сон на артериальное давление у мужчин и женщин
Движение — жизнь: зарядка для офиса, которая не требует спортзала
Туристическая улица для россиян появится в Монголии
Фареры и Исландия заселены разными группами викингов, их генофонды не смешивались
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.