Почему собаки гоняются за мухами

Многие владельцы собак замечают, как их питомцы с усердием гоняются за мухами, стараясь их поймать. У одних это вызывает улыбку, а у других — тревогу. Ведь известно, что мухи могут переносить множество болезней. Разберёмся, есть ли повод для беспокойства.
Связи между таким поведением и голодом нет. Причина кроется в природном охотничьем инстинкте. Для собаки движущаяся муха становится добычей, которая пробуждает её стремление к охоте.
К счастью, проглоченные насекомые не представляют опасности для вашего питомца. Желудочный сок собак обладает высокой кислотностью, которая эффективно переваривает мух.
Хотя отдельные случаи поедания мух безопасны, владельцам стоит быть внимательными, если собака начинает проявлять интерес к несъедобным вещам или поедает насекомых слишком часто. Это может быть связано с:
Ловля мух — это естественное поведение для собаки. Если это случается изредка, нет причин для беспокойства. Но важно следить за общим состоянием питомца и при необходимости консультироваться с ветеринаром.
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