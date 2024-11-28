Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинские наркодроны летали из Марокко в Испанию
Россия обсудила с Казахстаном транспортировку нефти и газа
Названы пять кроссоверов с проблемным полным приводом
Гудбай, Америка! Кто же теперь лидирует в мировом противостоянии?
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона
Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука
Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии
Певицу Zivert вызывают в суд: что случилось?
Почему пациенты хотят быть копиями звезд и как это отражается на хирургии

Три способа порадовать вашу собаку

Эти три вещи сделают вашего пса счастливее
1:39
Зоосфера

Как порадовать собаку: три простых способа для счастливой жизни питомца

Собаки — верные друзья, которые полностью зависят от своих владельцев. Поэтому важно заботиться не только о здоровье и питании питомца, но и о его эмоциональном состоянии. Вот три простых способа сделать вашего четвероногого друга счастливее.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

1. Повторяйте команды и изучайте новые

Собаки обожают интеллектуальные задачи, и совместное повторение команд — отличный способ порадовать питомца. Обучение приносит не только пользу, но и помогает вам сблизиться с любимцем.

Почему это работает:

  • Это стимулирует мозг собаки.
  • Укрепляет вашу связь.
  • Вы сможете похвастаться умениями питомца перед семьёй и друзьями.

2. Почешите животик

Лёгкие поглаживания живота — одно из самых любимых занятий для большинства собак. Живот — это чувствительная и уязвимая зона, поэтому питомцы особенно ценят такие проявления заботы.

Совет: попробуйте также почесать собаку за ухом — эта область тоже доставляет ей большое удовольствие.

3. Угостите лакомством

Собаки любят вкусности, и угощение — это простой и действенный способ показать своё внимание.

Важно: не перекармливайте питомца и выбирайте лакомства, подходящие для его здоровья.

Помните: счастливый питомец — это здоровый питомец, которому дарят любовь, заботу и внимание. Регулярно радуйте свою собаку, и она ответит вам верностью и радостью!

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Последние материалы
Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука
Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии
Певицу Zivert вызывают в суд: что случилось?
Почему пациенты хотят быть копиями звезд и как это отражается на хирургии
Советский секрет хранения чеснока, о котором все забыли
Почему ваши действия пугают питомца
Эти три вещи сделают вашего пса счастливее
На Западе неожиданно восхитились Путиным: две причины
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Ольга Бузова захотела стать народной артисткой РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.