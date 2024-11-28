Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Выращиваем пышный куст жасмина при помощи этих советов
Риски профессионального спорта и безопасные альтернативы
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Нашумевший рецепт салата с хрустящими баклажанами
Почему гараж лучше навеса для вашего автомобиля и наоборот
Простые правила, чтобы ваш лук не сгнил до весны
Как навсегда забыть о риске потери кошки
Греческие руины и уединённые острова: приключение на Черном море

Что делать, если собака не спит на подстилке

Как организовать удобное место для сна питомца
1:13
Зоосфера

5 советов, чтобы помочь собаке найти удобное место для сна

Создайте комфортное спальное место

Положите в укромный угол подстилку, мягкий плед или специальный коврик. Так у собаки будет "личное пространство", куда она захочет возвращаться.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Обеспечьте тишину и спокойствие

Если собака избегает шума и яркого света, постарайтесь организовать для неё спокойный уголок.

Следите за температурой в помещении

Убедитесь, что собаке не слишком жарко или холодно. В жаркую погоду положите в её спальное место прохладный коврик.

Не ругайте за выбор странных мест

Если собака выбрала шкаф или ванну, это её способ справляться с дискомфортом. Лучше проанализируйте причину её поведения.

Поощряйте, когда собака спит в подходящем месте

Ласковые слова, игрушки или лакомство помогут питомцу быстрее привыкнуть к новому спальному месту.

Главное правило

Ваш питомец должен чувствовать любовь и заботу. Даже если его выбор кажется странным, главное — понять потребности собаки и создать для неё условия, которые помогут ей чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Нашумевший рецепт салата с хрустящими баклажанами
Почему гараж лучше навеса для вашего автомобиля и наоборот
Простые правила, чтобы ваш лук не сгнил до весны
Как навсегда забыть о риске потери кошки
Греческие руины и уединённые острова: приключение на Черном море
Азелаиновый пилинг: Как подготовить кожу и избежать осложнений
Как организовать удобное место для сна питомца
В чём причина однообразной безликой застройки в городах, где дома похожи друг на друга?
Отец Андрей: Молитвы святым мученикам Гурию, Самону и Авиву дают нам надежду на справедливость
В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.