Что делать, если собака не спит на подстилке

Положите в укромный угол подстилку, мягкий плед или специальный коврик. Так у собаки будет "личное пространство", куда она захочет возвращаться.
Если собака избегает шума и яркого света, постарайтесь организовать для неё спокойный уголок.
Убедитесь, что собаке не слишком жарко или холодно. В жаркую погоду положите в её спальное место прохладный коврик.
Если собака выбрала шкаф или ванну, это её способ справляться с дискомфортом. Лучше проанализируйте причину её поведения.
Ласковые слова, игрушки или лакомство помогут питомцу быстрее привыкнуть к новому спальному месту.
Ваш питомец должен чувствовать любовь и заботу. Даже если его выбор кажется странным, главное — понять потребности собаки и создать для неё условия, которые помогут ей чувствовать себя комфортно.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.