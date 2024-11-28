Что делать, если собака не спит на подстилке

Как организовать удобное место для сна питомца

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

5 советов, чтобы помочь собаке найти удобное место для сна

Создайте комфортное спальное место

Положите в укромный угол подстилку, мягкий плед или специальный коврик. Так у собаки будет "личное пространство", куда она захочет возвращаться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Обеспечьте тишину и спокойствие

Если собака избегает шума и яркого света, постарайтесь организовать для неё спокойный уголок.

Следите за температурой в помещении

Убедитесь, что собаке не слишком жарко или холодно. В жаркую погоду положите в её спальное место прохладный коврик.

Не ругайте за выбор странных мест

Если собака выбрала шкаф или ванну, это её способ справляться с дискомфортом. Лучше проанализируйте причину её поведения.

Поощряйте, когда собака спит в подходящем месте

Ласковые слова, игрушки или лакомство помогут питомцу быстрее привыкнуть к новому спальному месту.

Главное правило

Ваш питомец должен чувствовать любовь и заботу. Даже если его выбор кажется странным, главное — понять потребности собаки и создать для неё условия, которые помогут ей чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



