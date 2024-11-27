Как уберечь подоконник от кошачьих прыжков

Подоконник — одно из самых любимых мест для кошек. Здесь можно смотреть на улицу, наблюдать за происходящим в доме, а зимой ещё и греться у радиатора отопления. Однако активность питомца на подоконнике не всегда радует хозяев. Особенно если из-за этого падают цветочные горшки, рамки с фотографиями или другие предметы.
Что же делать, если кошка не хочет отказываться от привычки?
Конечно, самым логичным вариантом будет убрать все лишние вещи с подоконника и создать для кошки комфортное место для отдыха. Но если это невозможно, можно прибегнуть к хитрости.
Попробуйте положить на подоконник еловые или сосновые шишки. Эти видоизменённые побеги хвойных деревьев кажутся кошкам слишком колючими. Чтобы не поранить лапы, питомец просто перестанет туда запрыгивать.
Кошки крайне осторожны и избегают мест, где могут испытать дискомфорт. Шишки станут естественным барьером, который не навредит питомцу, но сделает подоконник непривлекательным.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.