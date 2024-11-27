Как уберечь подоконник от кошачьих прыжков

Простое решение для тех, кто устал от кошачьих прыжков

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как отучить кошку забираться на подоконник: простая хитрость

Подоконник — одно из самых любимых мест для кошек. Здесь можно смотреть на улицу, наблюдать за происходящим в доме, а зимой ещё и греться у радиатора отопления. Однако активность питомца на подоконнике не всегда радует хозяев. Особенно если из-за этого падают цветочные горшки, рамки с фотографиями или другие предметы.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0 Спящая кошка

Что же делать, если кошка не хочет отказываться от привычки?

Идеальное решение

Конечно, самым логичным вариантом будет убрать все лишние вещи с подоконника и создать для кошки комфортное место для отдыха. Но если это невозможно, можно прибегнуть к хитрости.

Маленький трюк: что положить на подоконник

Попробуйте положить на подоконник еловые или сосновые шишки. Эти видоизменённые побеги хвойных деревьев кажутся кошкам слишком колючими. Чтобы не поранить лапы, питомец просто перестанет туда запрыгивать.

Почему это работает

Кошки крайне осторожны и избегают мест, где могут испытать дискомфорт. Шишки станут естественным барьером, который не навредит питомцу, но сделает подоконник непривлекательным.

Важно:

Не используйте острые предметы, которые могут поранить кошку.

Если подоконник остаётся для питомца важным местом для наблюдений, подумайте о создании более подходящей зоны рядом с окном.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



