Игрушка как помощник в воспитании кошки

Этот метод воспитания кошек заставит вас улыбнуться

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смешной и эффективный способ отучить кошку гадить мимо лотка

Бывает, что кошка неожиданно «забывает» про свой лоток и выбирает для своих дел обувь, уголки или даже постель. В таких ситуациях владельцы часто используют всё, что есть под рукой: спреи, цитрусовые корки или разговоры на повышенных тонах. Однако не всегда это срабатывает.

Фото: Wikipedia by stefan_fotos, CC BY-SA 2.0 Сиамская кошка

Физическое наказание, как и крик, не только бесполезны, но и могут ухудшить поведение животного. Но есть один необычный, даже комичный способ, который срабатывает удивительно эффективно.

Как действует метод

Возьмите мягкую игрушку

Идеально, если это будет игрушечная кошка. Подойдёт любая мягкая фигурка, которая хотя бы отдалённо напоминает вашего пушистого друга.

Проведите «показательное наказание»

Сядьте перед кошкой и строгим голосом отчитайте игрушку за то, что она «гадит» не в лоток. Не забудьте приложить максимум актёрского мастерства: обвините игрушку, «тыкните её носом» в вымышленную лужу и даже слегка потрясите её лапой.

Наблюдайте за реакцией питомца

Кошки — умные и наблюдательные животные. В большинстве случаев они не только заинтересуются происходящим, но и сделают выводы: нарушение правил не остаётся безнаказанным.

Этот метод работает по принципу демонстрации нежелательного поведения на примере, причём без ущерба для эмоционального состояния вашего питомца.

Почему это помогает

Кошки отлично чувствуют интонации и читают поведение человека. Наблюдая за «наказанием», они начинают ассоциировать строгий тон и действия с правилами, которые важно соблюдать.

Важно помнить: такой способ подходит только для ситуаций, связанных с психологическими или поведенческими факторами. Если кошка отказывается ходить в лоток из-за проблем со здоровьем, обязательно обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных «животных-компаньонов».



