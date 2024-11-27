Почему кошки игнорируют когтеточки и как это исправить

Кошки инстинктивно точат когти, и даже при наличии когтеточки они могут предпочитать вашу мебель. Вместо того чтобы бороться с питомцем, стоит подойти к проблеме с пониманием и использовать проверенные методы.
Как это работает:
Обклейте участки мебели, которые кошка чаще всего выбирает для своих когтей. Клейкая поверхность неприятна для лап питомца, и он вскоре потеряет интерес к этому месту.
Плюсы:
Это простое и недорогое решение, которое не причиняет дискомфорта кошке.
Если кошка любит царапать неровные поверхности, выбирайте мебель с гладкой обивкой.
Установите когтеточку рядом с излюбленным местом для царапанья — это поможет переключить внимание питомца.
Привлеките кошку к когтеточке с помощью кошачьей мяты или лакомств.
Хвалите и поощряйте, когда она использует когтеточку вместо мебели.
Если кошка особенно любит старую мебель, оставьте для неё одно старое кресло или покрытие. Это может уберечь остальную обстановку.
Удаление когтей — это варварская процедура, запрещённая во многих странах. Она приводит к сильным болям, нарушениям походки и другим серьёзным проблемам со здоровьем.
Укороченные когти меньше повреждают мебель.
Используйте специальные когтерезы и проводите процедуру аккуратно, чтобы не повредить живую часть когтя.
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