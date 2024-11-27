Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орбан: следующий год может быть фантастическим
Как мойка высокого давления может повредить датчики парковки
Удивите гостей нежной закуской с лососем и киви
Почему недельный отдых может сделать вас сильнее: мнение учёного
До Большого взрыва было нечто невероятное
Волосы как из рекламы, реальные способы вернуть блеск
Как сохранить здоровье и счастье вашей кошки
Как легко и быстро убрать нагар со сковороды за полчаса тем, что вы обычно выбрасываете
Помог скинуть баскетбольному тренеру 90 килограммов! Россиянам назвали шокирующий метод похудения

Почему кошки игнорируют когтеточки и как это исправить

Что делать, если когтеточка не спасает ваш диван
1:49
Зоосфера

Что делать, если кошка царапает мебель, а не когтеточку

Кошки инстинктивно точат когти, и даже при наличии когтеточки они могут предпочитать вашу мебель. Вместо того чтобы бороться с питомцем, стоит подойти к проблеме с пониманием и использовать проверенные методы.


1. Используйте двухсторонний скотч

Как это работает:
Обклейте участки мебели, которые кошка чаще всего выбирает для своих когтей. Клейкая поверхность неприятна для лап питомца, и он вскоре потеряет интерес к этому месту.
Плюсы:
Это простое и недорогое решение, которое не причиняет дискомфорта кошке.

2. Учитывайте предпочтения кошки

Если кошка любит царапать неровные поверхности, выбирайте мебель с гладкой обивкой.
Установите когтеточку рядом с излюбленным местом для царапанья — это поможет переключить внимание питомца.

3. Отвлеките питомца

Привлеките кошку к когтеточке с помощью кошачьей мяты или лакомств.
Хвалите и поощряйте, когда она использует когтеточку вместо мебели.

4. Создайте альтернативное место для когтей

Если кошка особенно любит старую мебель, оставьте для неё одно старое кресло или покрытие. Это может уберечь остальную обстановку.

5. Не удаляйте когти

Удаление когтей — это варварская процедура, запрещённая во многих странах. Она приводит к сильным болям, нарушениям походки и другим серьёзным проблемам со здоровьем.

6. Регулярно подрезайте когти

Укороченные когти меньше повреждают мебель.
Используйте специальные когтерезы и проводите процедуру аккуратно, чтобы не повредить живую часть когтя.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей
Новости спорта
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке
Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии
Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать
Все тонкости работы с слоеным тестом для пирожков
Ресторанные закуски к новогоднему столу
Как избежать повреждений двигателя с системой старт-стоп
Как по состоянию шин выявить проблемы в автомобиле
Марсианская загадка: как формировались спутники Красной планеты
Уход за ресницами и бровями зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.