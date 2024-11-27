Почему кошки игнорируют когтеточки и как это исправить

Что делать, если когтеточка не спасает ваш диван

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что делать, если кошка царапает мебель, а не когтеточку

Кошки инстинктивно точат когти, и даже при наличии когтеточки они могут предпочитать вашу мебель. Вместо того чтобы бороться с питомцем, стоит подойти к проблеме с пониманием и использовать проверенные методы.



1. Используйте двухсторонний скотч

Как это работает:

Обклейте участки мебели, которые кошка чаще всего выбирает для своих когтей. Клейкая поверхность неприятна для лап питомца, и он вскоре потеряет интерес к этому месту.

Плюсы:

Это простое и недорогое решение, которое не причиняет дискомфорта кошке.

2. Учитывайте предпочтения кошки

Если кошка любит царапать неровные поверхности, выбирайте мебель с гладкой обивкой.

Установите когтеточку рядом с излюбленным местом для царапанья — это поможет переключить внимание питомца.

3. Отвлеките питомца

Привлеките кошку к когтеточке с помощью кошачьей мяты или лакомств.

Хвалите и поощряйте, когда она использует когтеточку вместо мебели.

4. Создайте альтернативное место для когтей

Если кошка особенно любит старую мебель, оставьте для неё одно старое кресло или покрытие. Это может уберечь остальную обстановку.

5. Не удаляйте когти

Удаление когтей — это варварская процедура, запрещённая во многих странах. Она приводит к сильным болям, нарушениям походки и другим серьёзным проблемам со здоровьем.

6. Регулярно подрезайте когти

Укороченные когти меньше повреждают мебель.

Используйте специальные когтерезы и проводите процедуру аккуратно, чтобы не повредить живую часть когтя.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



