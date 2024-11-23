Укачивание у собак и кошек: как избежать рвоты и неприятных симптомов в дороге

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Путешествия с питомцами становятся всё более популярными, и всё больше людей отправляются в поездки с питомцами. Но как сделать путешествие комфортным для вашего пушистого друга?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака в машине

Одним из решений может быть использование медикаментов, которые помогут питомцу справиться со стрессом и укачиванием.

Прежде чем отправиться в долгую поездку, проконсультируйтесь с ветеринаром. Он поможет подобрать правильные лекарства, если это необходимо, и даст советы по подготовке к путешествию.

Для начала можно попробовать совершить несколько коротких поездок, чтобы питомец привык к транспорту и не переживал в дальнейшем.

Лекарства от укачивания помогают предотвратить рвоту и другие неприятные симптомы, но не забывайте, что некоторые препараты могут вызывать побочные эффекты.

Например, лекарства от укачивания как Cerenia, могут блокировать позывы к рвоте у собак.

Для кошек подойдут другие средства, такие как фенобарбитал или хлорпромазин. Всегда проконсультируйтесь с ветеринаром перед их применением.

Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы вашему питомцу было удобно в дороге. Возьмите с собой подгузники для собак или переносной лоток для кошек, если поездка длительная.

Не забывайте делать регулярные остановки, чтобы ваш питомец мог выйти на прогулку.

Если ваше животное склонно к стрессу, используйте успокаивающие средства, но будьте осторожны: седативные препараты могут снизить дыхание и сердцебиение, что особенно опасно в жарких условиях.

Лучше всего избегать таких средств, если вы не уверены в их безопасности для вашего питомца.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

