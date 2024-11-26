Что делать, если кошка слишком активна ночью

Почему кошки активны ночью и как с этим бороться

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка громко мяукает и бегает по ночам: 3 основные причины

Кошачьи "концерты" и ночная активность могут не только лишить вас сна, но и указывать на определённые проблемы у питомца. Рассмотрим три возможные причины такого поведения и что с этим делать.

1. Проблемы со здоровьем

Боль или дискомфорт: Если кошка громко мяукает, это может быть сигналом, что ей больно. Например, проблемы с мочеиспусканием, желудком или суставами часто проявляются в виде вокализации.

Гормональные всплески: Во время течки или периода половой активности кошка может становиться более шумной, даже если проблем со здоровьем нет.

Что делать:

Обратитесь к ветеринару для осмотра.

Если дело в гормонах, подумайте о стерилизации или кастрации, чтобы снизить уровень стресса у животного.

2. Скука или недостаток активности

Причина: Кошки — сумеречные животные, пик их активности часто приходится на вечер и ночь. Если днём питомец мало играл, ночью он может захотеть восполнить упущенное.

Проявления: Мяуканье, беготня, прыжки по мебели или попытки разбудить хозяина.

Что делать:

Уделите кошке больше времени днём: играйте с ней, чтобы дать выплеск энергии.

Оставьте ей игрушки или комплексы для лазания, чтобы она могла развлекаться самостоятельно.

3. Страх или стресс

Причина: Тихая ночная обстановка делает звуки более резкими и пугающими. Любой неожиданный шум — например, упавший предмет или крик на улице — может вызвать у кошки стресс.

Проявления: Мяуканье, беготня, нервное поведение.

Что делать:

Создайте для кошки спокойное укромное место, где она сможет спрятаться.

Постарайтесь устранить источники внезапных шумов в квартире.

Советы по решению проблемы

Режим активности: Игры и физическая нагрузка перед сном помогут питомцу быстрее успокоиться ночью.

Кормление: Давайте кошке еду вечером, чтобы она была сыта и спокойна.

Игрушки: Используйте интеллектуальные игрушки, которые будут занимать кошку без вашего участия.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".





Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



