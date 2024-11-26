Что делать, если кошка слишком активна ночью

Кошачьи "концерты" и ночная активность могут не только лишить вас сна, но и указывать на определённые проблемы у питомца. Рассмотрим три возможные причины такого поведения и что с этим делать.
Обратитесь к ветеринару для осмотра.
Если дело в гормонах, подумайте о стерилизации или кастрации, чтобы снизить уровень стресса у животного.
Причина: Кошки — сумеречные животные, пик их активности часто приходится на вечер и ночь. Если днём питомец мало играл, ночью он может захотеть восполнить упущенное.
Проявления: Мяуканье, беготня, прыжки по мебели или попытки разбудить хозяина.
Что делать:
Уделите кошке больше времени днём: играйте с ней, чтобы дать выплеск энергии.
Оставьте ей игрушки или комплексы для лазания, чтобы она могла развлекаться самостоятельно.
Причина: Тихая ночная обстановка делает звуки более резкими и пугающими. Любой неожиданный шум — например, упавший предмет или крик на улице — может вызвать у кошки стресс.
Проявления: Мяуканье, беготня, нервное поведение.
Что делать:
Создайте для кошки спокойное укромное место, где она сможет спрятаться.
Постарайтесь устранить источники внезапных шумов в квартире.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.