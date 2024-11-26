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Топ-7 токсичных растений для кошек и собак

Комнатные растения, которые могут навредить животным
2:30
Зоосфера

Топ-7 токсичных растений для домашних животных

Некоторые декоративные растения представляют опасность для здоровья кошек и собак. Если вы хотите обезопасить своих питомцев, избегайте выращивания растений из этого списка в местах, доступных для них.

1. Филодендрон Миканс

  • Описание: Растение с эффектными листьями в форме сердца.
  • Опасность: При попадании в организм вызывает проблемы с дыханием и пищеварением. Возможны серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.

2. Монстера деликатесная

  • Описание: Известное комнатное растение с крупными резными листьями.
  • Опасность: Содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, вызывающие отёк тканей рта, особенно у кошек.

3. Сансевиерия трёхполосная

  • Описание: Часто встречается в домах благодаря своей неприхотливости.
  • Опасность: Содержит токсические сапонины, вызывающие тошноту, рвоту, воспаления и проблемы с ЖКТ у животных.

4. Замиокулькас

  • Описание: Популярное растение с блестящими листьями.
  • Опасность: Вызывает диарею, рвоту и раздражение полости рта у кошек и собак. Токсично даже для людей.

5. Лилия

  • Описание: Красивая, но чрезвычайно опасная для животных.
  • Опасность: Для кошек — риск серьёзного повреждения почек. Для собак — боли в желудке.

6. Наперстянка

  • Описание: Яркие цветы этого растения украшают сады, но могут быть опасны для питомцев.
  • Опасность: Токсична для собак, вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

7. Подснежники

  • Описание: Весенние цветы, часто встречающиеся в саду.
  • Опасность: Употребление подснежников в пищу может привести к тяжёлым последствиям для здоровья собак.

Как обезопасить питомцев

  • Держите растения вне доступа: Размещайте токсичные растения на недосягаемой высоте или в закрытых комнатах.
  • Изучите состав растений: Перед покупкой нового растения узнайте, безопасно ли оно для питомцев.
  • Симптомы отравления: Обращайте внимание на такие признаки, как рвота, диарея, слабость или отёк. В случае подозрения на отравление срочно обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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