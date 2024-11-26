Топ-7 токсичных растений для кошек и собак

Комнатные растения, которые могут навредить животным

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Топ-7 токсичных растений для домашних животных

Некоторые декоративные растения представляют опасность для здоровья кошек и собак. Если вы хотите обезопасить своих питомцев, избегайте выращивания растений из этого списка в местах, доступных для них.

1. Филодендрон Миканс

Описание: Растение с эффектными листьями в форме сердца.

Опасность: При попадании в организм вызывает проблемы с дыханием и пищеварением. Возможны серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.

2. Монстера деликатесная

Описание: Известное комнатное растение с крупными резными листьями.

Опасность: Содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, вызывающие отёк тканей рта, особенно у кошек.

3. Сансевиерия трёхполосная

Описание: Часто встречается в домах благодаря своей неприхотливости.

Опасность: Содержит токсические сапонины, вызывающие тошноту, рвоту, воспаления и проблемы с ЖКТ у животных.

4. Замиокулькас

Описание: Популярное растение с блестящими листьями.

Опасность: Вызывает диарею, рвоту и раздражение полости рта у кошек и собак. Токсично даже для людей.

5. Лилия

Описание: Красивая, но чрезвычайно опасная для животных.

Опасность: Для кошек — риск серьёзного повреждения почек. Для собак — боли в желудке.

6. Наперстянка

Описание: Яркие цветы этого растения украшают сады, но могут быть опасны для питомцев.

Опасность: Токсична для собак, вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

7. Подснежники

Описание: Весенние цветы, часто встречающиеся в саду.

Опасность: Употребление подснежников в пищу может привести к тяжёлым последствиям для здоровья собак.

Как обезопасить питомцев

Держите растения вне доступа: Размещайте токсичные растения на недосягаемой высоте или в закрытых комнатах.

Изучите состав растений: Перед покупкой нового растения узнайте, безопасно ли оно для питомцев.

Симптомы отравления: Обращайте внимание на такие признаки, как рвота, диарея, слабость или отёк. В случае подозрения на отравление срочно обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



