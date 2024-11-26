Эффективный способ научить собаку садиться по команде

Команда "Сидеть" — одна из базовых и важных для собаки. Освоить её может питомец любой породы и размера, главное — терпение и правильный подход. Вот подробная инструкция, которая поможет вашему питомцу научиться выполнять эту команду.
1. Покажите лакомство
Возьмите угощение и дайте собаке увидеть, что у вас в руке есть что-то вкусное.
Поднесите лакомство к носу питомца, чтобы привлечь его внимание.
2. Поднимите руку с лакомством
Медленно поднимите руку с угощением над головой собаки.
Держите её так, чтобы собаке было неудобно тянуться за лакомством стоя — это заставит её поднять голову и инстинктивно сесть.
3. Вознаградите правильное действие
Как только собака сядет, похвалите её эмоционально, скажите, например, "Молодец!" и отдайте лакомство. Важно, чтобы ваша речь была искренней и позитивной.
4. Повторите действие
Повторяйте упражнение несколько раз, пока собака не начнёт садиться, следуя за вашим движением руки.
5. Добавьте жест и команду
Начните использовать руку без лакомства для жеста (например, поднятая ладонь) и добавьте голосовую команду "Сидеть". Если собака села, похвалите её и дайте угощение. Если нет — повторите жест и команду.
6. Уберите лакомство
Когда собака начнёт понимать команду, постепенно отказывайтесь от использования лакомства. Давайте лакомство только за самые качественные выполнения, оставляя основным поощрением похвалу.
7. Постепенно усложняйте задачу
Тренируйтесь в разных условиях: дома, на улице, среди других людей или животных.
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