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Активный хвост и мягкий взгляд: что значит счастливая собака

1:51
Зоосфера

Каждый любящий хозяин мечтает сделать своего четвероногого друга счастливым. Но как убедиться, что вы действительно добились этого? Всё просто: обратите внимание на поведение и внешний вид питомца. Ниже перечислены признаки, которые помогут вам понять, что ваша собака чувствует себя комфортно и радостно.

Акита-ину
Фото: openverse.org by B@rt, CC BY-SA 3.0
Акита-ину

Признаки счастливой собаки

1. Показ живота

Если собака ложится на спину и демонстрирует вам живот, это признак доверия и уверенности. Живот — уязвимое место, и ваш пёс никогда бы не открыл его, если бы не чувствовал себя в безопасности рядом с вами.

2. Любит прижиматься

Когда собака прижимается к вам, это её способ сказать: "Я доверяю тебе и чувствую твою заботу". Такое поведение свидетельствует о привязанности и спокойствии.

3. Спокойный взгляд

Расслабленные глаза без напряжения — важный индикатор. Если взгляд питомца мягкий, это говорит о его умиротворении. Напротив, округлённые глаза могут указывать на страх или напряжение.

4. Энергичные движения хвостом

Если собака машет хвостом так активно, что двигается всё её тело, это явный признак радости. Такое поведение особенно заметно, когда вы приходите домой или приносите что-то, что пёс обожает.

5. Игры и активность

Счастливая собака охотно играет, бегает и общается с другими животными. Если же питомец старается избегать активности, это может быть признаком стресса или плохого настроения.

Что это значит

Если ваш пёс проявляет хотя бы несколько из этих признаков, вы можете быть уверены: он чувствует себя любимым и счастливым рядом с вами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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