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Осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы думаете

1:52
Зоосфера

Осьминоги, мастера маскировки, умеют мгновенно менять цвет, чтобы отпугивать хищников или сливаться с окружающей средой. Однако этот удивительный навык требует значительных энергетических затрат.

Осьминог
Фото: flickr.com by damn_unique, CC BY-SA 2.0
Осьминог

Биологи впервые смогли измерить, сколько калорий осьминоги тратят на смену цвета, и результаты оказались неожиданными.

Как и у многих головоногих, в коже осьминогов находятся хроматофоры — микроскопические органы, наполненные пигментом. Они похожи на пиксели, управляемые мышечными волокнами.

Когда мышцы расслаблены, хроматофоры сжимаются до невидимых точек, а при сокращении пигмент становится заметным. Это позволяет осьминогам создавать сложные и мгновенные цветовые узоры.

По данным исследования, смена цвета требует около 219 микромолей кислорода в час — столько же, сколько осьминоги расходуют на поддержание базовых функций организма.

Если бы человек обладал такой способностью, он тратил бы около 390 калорий в день, что эквивалентно 23-минутной пробежке.

Исследование, проводилось с участием 17 рубиновых осьминогов.

Учёные изучали образцы их кожи и измеряли потребление кислорода во время расширения и сжатия хроматофоров. Это дало уникальное представление о метаболических затратах, связанных с маскировкой.

Быстрая смена цвета встречается у разных животных, таких как хамелеоны и рыбы. Однако механизм осьминогов отличается: их нервная система позволяет изменять цвет значительно быстрее и точнее.

Учёные намерены продолжить изучение энергетических компромиссов у других головоногих, чтобы глубже понять биологию этих удивительных созданий.

Уточнения

Хроматофоры (от греч. χρῶμα — цвет и греч. φορός — несущий) — пигментсодержащие или светоотражающие клетки у животных и человека (то же, что и пигментные клетки), либо пигменосодержащие внутриклеточные органеллы у растений и микроорганизмов. 

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков, наука, изучающая осьминогов и других головоногих моллюсков, называется теутология.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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