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Проверенные способы дать кошке лекарство

Как помочь коту принять лекарство без сопротивления
1:56
Зоосфера

Как правильно дать коту лекарство: гарантируем успех

Дать коту лекарство может быть непростой задачей, особенно если питомец не в восторге от ваших попыток. Чтобы упростить процесс и быть уверенным, что препарат попал в организм, воспользуйтесь проверенными способами.

1. Смешайте с едой

  • Как это работает? Измельчите таблетку и подмешайте её в влажный корм или лакомство, если у лекарства нет неприятного вкуса.
  • Когда не подойдёт: Если вы кормите кота только сухим кормом или препарат нельзя измельчать.
  • Совет: Перед применением уточните у ветеринара, можно ли измельчать конкретное лекарство.

2. Растворите в воде

  • Что делать? Измельчите таблетку, растворите её в воде и с помощью шприца аккуратно введите жидкость в пасть кота.
  • Как обезопасить себя: Перед процедурой заверните питомца в мягкое одеяло, чтобы избежать царапин.

3. Замаскируйте специальной пастой

  • Как это работает? Используйте маскировочную пасту с запахом и вкусом, который нравится кошкам. Обмажьте лекарство и дайте его коту.
  • Плюсы: Паста помогает замаскировать неприятный вкус и запах препарата.

4. Используйте таблеточник

  • Описание устройства: Таблеточник напоминает шприц с резиновым наконечником, куда помещается таблетка.
  • Как применять: Поместите наконечник в рот кота, нажмите на поршень, чтобы лекарство попало прямо в горло.

Полезные советы

  • Будьте спокойны: Кошки чувствуют напряжение, поэтому важно действовать уверенно, но мягко.
  • Поощряйте питомца: После успешной процедуры обязательно похвалите кота и дайте ему лакомство.
  • Не торопитесь: Если кот отказывается от лекарства, дайте ему немного времени успокоиться и повторите попытку.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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