Проверенные способы дать кошке лекарство

Как правильно дать коту лекарство: гарантируем успех
Дать коту лекарство может быть непростой задачей, особенно если питомец не в восторге от ваших попыток. Чтобы упростить процесс и быть уверенным, что препарат попал в организм, воспользуйтесь проверенными способами.
1. Смешайте с едой
Как это работает? Измельчите таблетку и подмешайте её в влажный корм или лакомство, если у лекарства нет неприятного вкуса.
Когда не подойдёт: Если вы кормите кота только сухим кормом или препарат нельзя измельчать.
Совет: Перед применением уточните у ветеринара, можно ли измельчать конкретное лекарство.
2. Растворите в воде
Что делать? Измельчите таблетку, растворите её в воде и с помощью шприца аккуратно введите жидкость в пасть кота.
Как обезопасить себя: Перед процедурой заверните питомца в мягкое одеяло, чтобы избежать царапин.
3. Замаскируйте специальной пастой
Как это работает? Используйте маскировочную пасту с запахом и вкусом, который нравится кошкам. Обмажьте лекарство и дайте его коту.
Плюсы: Паста помогает замаскировать неприятный вкус и запах препарата.
4. Используйте таблеточник
Описание устройства: Таблеточник напоминает шприц с резиновым наконечником, куда помещается таблетка.
Как применять: Поместите наконечник в рот кота, нажмите на поршень, чтобы лекарство попало прямо в горло.
Полезные советы
Будьте спокойны: Кошки чувствуют напряжение, поэтому важно действовать уверенно, но мягко.
Поощряйте питомца: После успешной процедуры обязательно похвалите кота и дайте ему лакомство.
Не торопитесь: Если кот отказывается от лекарства, дайте ему немного времени успокоиться и повторите попытку.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".