Проверенные способы дать кошке лекарство

Как помочь коту принять лекарство без сопротивления

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно дать коту лекарство: гарантируем успех

Дать коту лекарство может быть непростой задачей, особенно если питомец не в восторге от ваших попыток. Чтобы упростить процесс и быть уверенным, что препарат попал в организм, воспользуйтесь проверенными способами.

1. Смешайте с едой

Как это работает? Измельчите таблетку и подмешайте её в влажный корм или лакомство, если у лекарства нет неприятного вкуса.

Когда не подойдёт: Если вы кормите кота только сухим кормом или препарат нельзя измельчать.

Совет: Перед применением уточните у ветеринара, можно ли измельчать конкретное лекарство.

2. Растворите в воде

Что делать? Измельчите таблетку, растворите её в воде и с помощью шприца аккуратно введите жидкость в пасть кота.

Как обезопасить себя: Перед процедурой заверните питомца в мягкое одеяло, чтобы избежать царапин.

3. Замаскируйте специальной пастой

Как это работает? Используйте маскировочную пасту с запахом и вкусом, который нравится кошкам. Обмажьте лекарство и дайте его коту.

Плюсы: Паста помогает замаскировать неприятный вкус и запах препарата.

4. Используйте таблеточник

Описание устройства: Таблеточник напоминает шприц с резиновым наконечником, куда помещается таблетка.

Как применять: Поместите наконечник в рот кота, нажмите на поршень, чтобы лекарство попало прямо в горло.

Полезные советы

Будьте спокойны: Кошки чувствуют напряжение, поэтому важно действовать уверенно, но мягко.

Поощряйте питомца: После успешной процедуры обязательно похвалите кота и дайте ему лакомство.

Не торопитесь: Если кот отказывается от лекарства, дайте ему немного времени успокоиться и повторите попытку.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



