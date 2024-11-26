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Что говорят учёные о понимании речи кошками

Как кошки запоминают слова и реагируют на интонацию
1:56
Зоосфера

Понимают ли кошки человеческий язык: что говорят исследования

Многие владельцы кошек убеждены, что их пушистые друзья понимают каждое слово. Исследователи из Японии решили проверить, насколько это утверждение соответствует действительности.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Способности кошек понимать речь

Запоминание слов

Установлено, что кошки способны запоминать около 100 слов, произносимых человеком. Они узнают своё имя и реагируют на него, что говорит о способности различать отдельные звуки и связывать их с контекстом.

Интонация важнее слов

Кошки лучше всего различают интонацию и тон голоса. Они могут определять настроение хозяина по его голосу. Например, если вы говорите раздражённо, кошка может прекратить нежелательное действие, а при ласковом тоне — подойти за поглаживаниями.

Ассоциации слов и предметов

Некоторые слова кошки связывают с конкретными предметами или действиями, такими как "еда", "игрушка" или "гулять".

Как кошки общаются с людьми

Кошки используют широкий арсенал для общения:

  • Звуки: мурлыканье, шипение, мяуканье. Каждое из них может выражать разные эмоции — от удовольствия до раздражения.
  • Язык тела: движения ушей, хвоста, демонстрация когтей. Например, прижатые уши и агрессивное шипение говорят о дискомфорте, а поднятый хвост — о дружелюбии.
  • Физическое взаимодействие: покусывания, царапанье или нежное потирание головой.

Интересные выводы

Кошки не понимают человеческую речь в буквальном смысле, как люди, но они отлично улавливают смысл через интонацию и ассоциации.
Взаимопонимание между кошкой и человеком строится на эмоциях и невербальных сигналах, а не только на словах.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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