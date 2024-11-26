Что говорят учёные о понимании речи кошками

Многие владельцы кошек убеждены, что их пушистые друзья понимают каждое слово. Исследователи из Японии решили проверить, насколько это утверждение соответствует действительности.
Установлено, что кошки способны запоминать около 100 слов, произносимых человеком. Они узнают своё имя и реагируют на него, что говорит о способности различать отдельные звуки и связывать их с контекстом.
Кошки лучше всего различают интонацию и тон голоса. Они могут определять настроение хозяина по его голосу. Например, если вы говорите раздражённо, кошка может прекратить нежелательное действие, а при ласковом тоне — подойти за поглаживаниями.
Некоторые слова кошки связывают с конкретными предметами или действиями, такими как "еда", "игрушка" или "гулять".
Кошки используют широкий арсенал для общения:
Кошки не понимают человеческую речь в буквальном смысле, как люди, но они отлично улавливают смысл через интонацию и ассоциации.
Взаимопонимание между кошкой и человеком строится на эмоциях и невербальных сигналах, а не только на словах.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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