Важные правила утренних и вечерних прогулок с собакой

Лучшее время для утренней и вечерней прогулки с собакой

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему утренний выгул собаки должен быть между 6 и 8 часами утра

Ежедневные прогулки — это важная часть ухода за собакой. Они необходимы для её физического здоровья, психоэмоционального состояния и общего благополучия. Однако время прогулки играет ключевую роль. Вот почему утренний выгул стоит начинать именно между 6:00 и 8:00.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0 Собака породы бигль

Чем плохи слишком ранние или поздние прогулки

Рано утром (до 6:00)

Если выгуливать собаку слишком рано, организм питомца ещё не успевает проснуться, что снижает пользу от активности. Утренний выгул теряет своё значение как «старт дня» для пса.

Если выгуливать собаку слишком рано, организм питомца ещё не успевает проснуться, что снижает пользу от активности. Утренний выгул теряет своё значение как «старт дня» для пса. Поздно утром (после 8:00)

Когда выгул начинается позже, собака уже долго находится дома, может испытывать скуку и дискомфорт. Это приводит к накоплению стресса и снижает настроение питомца.

Когда выгул начинается позже, собака уже долго находится дома, может испытывать скуку и дискомфорт. Это приводит к накоплению стресса и снижает настроение питомца. Почему оптимальное время — с 6:00 до 8:00

Питомец уже бодр и готов к активности

К этому времени организм собаки успевает «проснуться», и она готова к умеренной физической нагрузке.

Питомец уже бодр и готов к активности К этому времени организм собаки успевает «проснуться», и она готова к умеренной физической нагрузке. Начало дня с активности

Прогулка в этот период помогает запустить обмен веществ, улучшить кровообращение и снять напряжение.

Прогулка в этот период помогает запустить обмен веществ, улучшить кровообращение и снять напряжение. Положительное влияние на нервную систему

Своевременный выгул избавляет питомца от стресса, связанного с долгим нахождением в замкнутом пространстве.

Своевременный выгул избавляет питомца от стресса, связанного с долгим нахождением в замкнутом пространстве. Хороший режим для владельца

Такое расписание выгула помогает и хозяину соблюдать режим дня, создавая привычный график для питомца.

Такое расписание выгула помогает и хозяину соблюдать режим дня, создавая привычный график для питомца. Какой должна быть утренняя прогулка

Продолжительность:

Достаточно 15–30 минут, чтобы собака справила свои нужды, немного побегала и размялась.

Продолжительность: Достаточно 15–30 минут, чтобы собака справила свои нужды, немного побегала и размялась. Активность:

Утром не требуется интенсивная физическая нагрузка. Основная цель — дать питомцу заряд бодрости без излишнего перенапряжения.

Рекомендации для вечернего выгула

Вечерняя прогулка лучше всего проходит между 18:00 и 20:00. В это время собака уже готова к более активным играм и физической нагрузке. Вечерний выгул помогает завершить день на позитивной ноте, улучшая настроение и обеспечивая спокойный сон питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



