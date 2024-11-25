Почему некоторые породы кошек склонны к заболеваниям

Почему эти 3 породы кошек требуют особого ухода

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие породы кошек считаются менее живучими

Несмотря на миф о девяти жизнях, здоровье кошек во многом зависит от их породы. Некоторые популярные породы обладают особенностями, которые делают их менее долгоживущими из-за склонности к генетическим заболеваниям. Вот три породы кошек, которые, по мнению специалистов, требуют особого ухода и внимания.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM Кот породы манчкин

1. Шотландская вислоухая

Особенность породы: Эффектные загнутые уши — результат генетической мутации.

Проблемы со здоровьем: Склонность к остеохондродисплазии — заболеванию суставов, которое может привести к ограниченной подвижности.

Что делать: Регулярно посещать ветеринара, следить за состоянием суставов, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.

2. Сфинкс

Особенность породы: Полное отсутствие шерсти, что требует особого ухода за кожей и соблюдения температурного режима.

Проблемы со здоровьем: Часто возникают проблемы с сердцем, такие как гипертрофическая кардиомиопатия, которая может протекать бессимптомно до поздних стадий.

Что делать: Регулярно проводить УЗИ сердца, следить за кожей питомца и избегать переохлаждения или перегрева.

3. Манчкин

Особенность породы: Короткие лапы — результат генетической мутации.

Проблемы со здоровьем: Склонность к проблемам с позвоночником, таким как лордоз или кифоз, которые могут повлиять на работу внутренних органов и сократить продолжительность жизни.

Что делать: Ограничить физические нагрузки, предотвратить прыжки с высоты, уделять внимание правильному уходу за позвоночником.

Общие рекомендации

Независимо от породы, своевременный осмотр у ветеринара может существенно продлить жизнь кошки. Следите за состоянием здоровья питомца, соблюдайте режим питания и учитывайте его физические особенности.

Уточнения

Ма́нчкин - современная порода кошек.

