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Опасность в виде бродячих собак. Как себя защитить?

1:59
Зоосфера

Тренер по поведению собак Алла Уханова рассказала, что обычно здоровое животное не относится агрессивно к человеку. Оно может так поступать для защиты территории или потомства, при наличии заболевания, сообщает novostivolgograda.ru.

Собака
Фото: pxhere.com
Собака

По ее словам, бродячие собаки стараются избегать контакта с людьми. Но если вы вступили на их территорию, то они могут начать себя агрессивно вести.

"У собак плохое зрение, они видят плохо, особенно в темноте. Резко движущийся человек, если он еще и одет непонятно для нее, может напугать собаку. Если ее стратегия справляться со стрессом — "бей", а человек подходит близко, то исход понятен", — добавила Алла Уханова.

Признаки, что собака может укусить

Если собака напугана, она будет отворачивать голову, нюхать землю, облизывать нос и пристально смотреть. Об агрессии будет говорить оскал. Рычание является последним предупреждением перед укусом.

Как вести себя с агрессивной собакой

Если вы увидели агрессивную собаку, то лучше просто уйти, не подходить к животному. Ускорять свое движение не нужно. Если нужно обойти собаку, то делайте это по дуге. Никогда не пытайтесь убежать и не поворачивайтесь спиной к собаке.

"Инстинкт может заставить ее погнаться за вами, а собаки бегают быстрее. В таком случае стоит избегать резких движений. Лучше защитить спину и прижаться к дереву или стене", — советует Алла Уханова.

Если вы часто встречаетесь со стаей собак, то носите с собой горсть сухого корма. Отбросьте его при необходимости веером как можно дальше от себя. Также можно купить прибор, издающий ультразвук.

Если собака напала, то используйте электрошокер, палку, бутылку, не цельтесь прямо в животное, кидайте рядом. 

Уточнения

Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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