Что мешает собакам учить команды и как это исправить

Обучение собаки новым командам — это отличный способ провести время с питомцем, развить его умственные способности и укрепить вашу связь. Однако ошибки, допущенные в процессе, могут замедлить обучение или вызвать у собаки недоумение. Вот самые распространённые из них и советы, как их избежать.
Многие владельцы считают, что многократное повторение одной и той же команды помогает собаке быстрее её усвоить. На самом деле это не так.
Почему это ошибка? Бесконечное повторение команды вызывает у собаки привыкание к звуку, и она перестаёт воспринимать его как сигнал к действию.
Что делать? Озвучьте команду один раз чётко и дайте собаке время её выполнить. Если питомец правильно реагирует, сразу же хвалите и поощряйте лакомством.
Иногда хозяева, пытаясь обучить собаку, сами начинают выполнять команды: садятся, ложатся или ползают.
Почему это ошибка? Собака не воспринимает действия человека как пример для подражания. Она ориентируется на голос и жесты, а не на попытки копировать её поведение.
Что делать? Используйте чёткие команды и правильную интонацию. Например, скажите "сидеть" и покажите жест, но сами садиться не нужно.
Некоторые владельцы ожидают, что собака выучит все команды за один день или час.
Почему это ошибка? Собака не может освоить все навыки сразу. Ей нужно время на понимание, повторение и закрепление каждой команды.
Что делать? Обучение должно быть постепенным. Устанавливайте достижимые цели для каждой тренировки, а уроки делайте короткими, чтобы собака не уставала.
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