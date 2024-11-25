Признаки, которые говорят, что вашей собаке некомфортно

5 простых способов понять, что собака испытывает стресс

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что ваша собака несчастлива: 5 признаков

Даже если кажется, что ваша собака довольна жизнью, она может испытывать стресс или дискомфорт. Владельцу важно научиться распознавать сигналы, которые пёс подаёт, чтобы рассказать о своём состоянии. Вот пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0 Английский мастиф

1. Избегание зрительного контакта

Если вы наклоняетесь к собаке, а она отводит взгляд, это может быть сигналом, что ей некомфортно. Избегание зрительного контакта часто означает желание избежать ситуации, вызывающей напряжение.

2. Напряжённая зевота

Зевота не всегда указывает на усталость. Если собака напряжённо зевает, это может быть её способом успокоиться в стрессовой ситуации. Такое поведение часто связано с тревогой.

3. Облизывание губ

Медленное облизывание губ — это один из сигналов, который собака использует, чтобы показать дискомфорт. Питомец таким образом успокаивает себя и может "говорить" вам, что нужно прекратить действие, вызывающее напряжение.

4. Прижатые назад уши

Если собака часто прижимает уши назад, это явный признак стресса или нежелания общаться. Такое поведение говорит о том, что животное чувствует себя некомфортно в текущей ситуации.

5. Отстранение и уход

Когда собака встаёт и уходит, это может быть её способом избежать неприятной ситуации. Такое поведение часто неправильно интерпретируют как недовольство, но на самом деле пёс просто стремится уйти от стресса.

Как реагировать?

Наблюдайте за поведением собаки: Важно своевременно замечать сигналы стресса.

Избегайте навязчивости: Если собака отстраняется, не настаивайте на взаимодействии.

Создайте комфортные условия: Позаботьтесь о безопасной обстановке, где пёс может расслабиться.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



