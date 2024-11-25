Признаки, которые говорят, что вашей собаке некомфортно

Даже если кажется, что ваша собака довольна жизнью, она может испытывать стресс или дискомфорт. Владельцу важно научиться распознавать сигналы, которые пёс подаёт, чтобы рассказать о своём состоянии. Вот пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание.
Если вы наклоняетесь к собаке, а она отводит взгляд, это может быть сигналом, что ей некомфортно. Избегание зрительного контакта часто означает желание избежать ситуации, вызывающей напряжение.
Зевота не всегда указывает на усталость. Если собака напряжённо зевает, это может быть её способом успокоиться в стрессовой ситуации. Такое поведение часто связано с тревогой.
Медленное облизывание губ — это один из сигналов, который собака использует, чтобы показать дискомфорт. Питомец таким образом успокаивает себя и может "говорить" вам, что нужно прекратить действие, вызывающее напряжение.
Если собака часто прижимает уши назад, это явный признак стресса или нежелания общаться. Такое поведение говорит о том, что животное чувствует себя некомфортно в текущей ситуации.
Когда собака встаёт и уходит, это может быть её способом избежать неприятной ситуации. Такое поведение часто неправильно интерпретируют как недовольство, но на самом деле пёс просто стремится уйти от стресса.
Как реагировать?
Наблюдайте за поведением собаки: Важно своевременно замечать сигналы стресса.
Избегайте навязчивости: Если собака отстраняется, не настаивайте на взаимодействии.
Создайте комфортные условия: Позаботьтесь о безопасной обстановке, где пёс может расслабиться.
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