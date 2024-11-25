Почему важно соблюдать режим кормления у кошек

Как режим кормления помогает избежать ожирения у кошек

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно организовать режим питания для домашней кошки

Здоровый режим питания — залог долгой и счастливой жизни вашей кошки. Однако, чтобы составить подходящий рацион, важно учитывать множество факторов: породу, возраст, пол, состояние здоровья и даже особенности характера питомца. Вот несколько рекомендаций, которые помогут справиться с этой задачей.

1. Как часто кормить?

Оптимальный режим кормления для большинства кошек — два раза в день.

Почему это важно? Свободный доступ к пище может привести к перееданию и ожирению, особенно у домашних животных с низкой физической активностью.

После каждого кормления остатки еды лучше убирать, чтобы корм не выветривался и не терял своих свойств.

2. Особенности питания после кастрации и стерилизации

Кошки, перенёсшие кастрацию или стерилизацию, склонны к набору веса.

Как помочь? Уменьшите количество калорий в рационе, используя специальные корма для стерилизованных животных. Корм должен быть недоступен для свободного поедания. Избегайте перекармливания, так как это может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний.

3. Выбор корма

Рацион должен соответствовать потребностям вашей кошки, а его выбор лучше доверить ветеринару. Типы корма: сухой корм, консервы или натуральная пища. Специалист подберёт питание, основываясь на возрасте, активности, состоянии здоровья и породе питомца.

Полезные советы

Следите за весом. Регулярно взвешивайте кошку, чтобы вовремя заметить изменения.

Давайте воду. Убедитесь, что у кошки всегда есть доступ к свежей воде, особенно при питании сухим кормом.

Разнообразие. Если ветеринар одобряет, комбинируйте различные типы корма, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Избегайте вредных продуктов. Некоторые продукты, такие как шоколад, лук или жирное мясо, могут быть токсичны для кошек.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



