Почему важно соблюдать режим кормления у кошек

Здоровый режим питания — залог долгой и счастливой жизни вашей кошки. Однако, чтобы составить подходящий рацион, важно учитывать множество факторов: породу, возраст, пол, состояние здоровья и даже особенности характера питомца. Вот несколько рекомендаций, которые помогут справиться с этой задачей.
Оптимальный режим кормления для большинства кошек — два раза в день.
Почему это важно? Свободный доступ к пище может привести к перееданию и ожирению, особенно у домашних животных с низкой физической активностью.
После каждого кормления остатки еды лучше убирать, чтобы корм не выветривался и не терял своих свойств.
Кошки, перенёсшие кастрацию или стерилизацию, склонны к набору веса.
Как помочь? Уменьшите количество калорий в рационе, используя специальные корма для стерилизованных животных. Корм должен быть недоступен для свободного поедания. Избегайте перекармливания, так как это может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний.
Рацион должен соответствовать потребностям вашей кошки, а его выбор лучше доверить ветеринару. Типы корма: сухой корм, консервы или натуральная пища. Специалист подберёт питание, основываясь на возрасте, активности, состоянии здоровья и породе питомца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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