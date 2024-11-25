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Почему важно соблюдать режим кормления у кошек

Как режим кормления помогает избежать ожирения у кошек
2:14
Зоосфера

Как правильно организовать режим питания для домашней кошки

Здоровый режим питания — залог долгой и счастливой жизни вашей кошки. Однако, чтобы составить подходящий рацион, важно учитывать множество факторов: породу, возраст, пол, состояние здоровья и даже особенности характера питомца. Вот несколько рекомендаций, которые помогут справиться с этой задачей.

1. Как часто кормить?

Оптимальный режим кормления для большинства кошек — два раза в день.

Почему это важно? Свободный доступ к пище может привести к перееданию и ожирению, особенно у домашних животных с низкой физической активностью.
После каждого кормления остатки еды лучше убирать, чтобы корм не выветривался и не терял своих свойств.

2. Особенности питания после кастрации и стерилизации

Кошки, перенёсшие кастрацию или стерилизацию, склонны к набору веса.

Как помочь? Уменьшите количество калорий в рационе, используя специальные корма для стерилизованных животных. Корм должен быть недоступен для свободного поедания. Избегайте перекармливания, так как это может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний.

3. Выбор корма

Рацион должен соответствовать потребностям вашей кошки, а его выбор лучше доверить ветеринару. Типы корма: сухой корм, консервы или натуральная пища. Специалист подберёт питание, основываясь на возрасте, активности, состоянии здоровья и породе питомца.

Полезные советы

  • Следите за весом. Регулярно взвешивайте кошку, чтобы вовремя заметить изменения.

  • Давайте воду. Убедитесь, что у кошки всегда есть доступ к свежей воде, особенно при питании сухим кормом.

  • Разнообразие. Если ветеринар одобряет, комбинируйте различные типы корма, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

  • Избегайте вредных продуктов. Некоторые продукты, такие как шоколад, лук или жирное мясо, могут быть токсичны для кошек.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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