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Как понять, зачем кошка "массирует" хозяина

Три интересных объяснения, почему кошки "мнут" вас лапками
1:59
Зоосфера

Почему кошка "мнёт" хозяина лапками: три возможных причины

Кошки нередко демонстрируют любопытное поведение, которое вызывает умиление у их владельцев. Одно из таких действий — это "массаж" лапками. Несмотря на свою странность, это поведение является нормальным для большинства кошек. Но зачем они это делают?

1. "Молочный шаг"

Это инстинктивное движение, которое кошки выполняют с самого детства. В младенческом возрасте котята, массируя мамину грудь, стимулируют выделение молока.

Если ваша кошка расслабилась, начала мурлыкать и массировать вас лапками, она, вероятно, ассоциирует вас с безопасностью и комфортом, как когда-то с мамой. Такое поведение — знак полного доверия, а вы для неё чуть ли не родитель.

2. Попытка метить территорию

Кошки метят свою территорию не только с помощью мочи, но и через пахучие железы, расположенные на лапах. Когда питомец делает "массаж", он может оставлять на вас свои метки, как бы заявляя, что вы — "её человек".

Это также позитивный сигнал, показывающий, что животное привязано к вам и воспринимает как часть своей "территории".

3. Снижение стресса

Иногда кошки используют "молочный шаг", чтобы успокоиться. Такое поведение может быть реакцией на недавний стресс или переживание. Если питомец кажется взволнованным или напряжённым, вспомните, не было ли в его жизни изменений или стрессовых событий.

Как реагировать?

Не отталкивайте кошку. Для неё это важный ритуал, который укрепляет доверие.
Позаботьтесь о когтях. Если массаж доставляет дискомфорт из-за острых когтей, регулярно подрезайте их.
Обеспечьте комфорт. Если вы подозреваете, что питомец нервничает, создайте для него уютную обстановку.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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