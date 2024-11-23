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Кошки и их поведение: 3 объяснения, почему они мнёт лапами

2:34
Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные и интересные существа. Одним из таких поведений, которое вызывает удивление и умиление у многих владельцев, является «мнедение» лапами. Это действие, когда кошка настойчиво мялит поверхность, включая вас, лапами, может показаться странным, но у него есть несколько объяснений.

Инстинкт детства

Одной из самых распространенных причин, по которой кошки мнедят лапами, является их инстинктивное поведение, связанное с детством. Когда котята находятся в лотке с мамой-кошкой, они «мнут» ее живот, чтобы стимулировать выделение молока. Это действие создает у них ощущение безопасности и комфорта. Если ваша взрослая кошка мнет вас, вероятно, это поведение укоренилось в ее детской практике. Она ассоциирует вас с безопасным пространством и проявляет привязанность, как когда-то к своей матери.

Проявление любви и привязанности

Кошки — довольно независимые существа, но это не означает, что они не способны испытывать чувства к своим хозяевам. Мнедение лапами — это также способ показать свою любовь и привязанность. Когда ваша кошка «мнет» вас, она выражает доверие и комфорт. Это может быть её способом сказать: «Ты для меня важен, и я чувствую себя с тобой в безопасности». Иногда в таком моменте животное может даже «урчать», что является дополнительным знаком удовольствия и спокойствия.

Территориальное поведение

Некоторые эксперты считают, что «мнедение» может также быть связано с территориальным поведением. Когда кошка мнет поверхностью, она может оставлять свой запах, который выделяется железами в подушечках лап. Это создает «ароматы» и метит территорию, подтверждая свое право на данные объекты или человека. В этом случае «мнедение» может быть формой взаимодействия с окружающей средой и способом продемонстрировать владение. 

В конечном счете, «мнедение» лапами — это ни с чем не сравнимое проявление кошачьей любви, привязанности и инстинктов. Понимание этих причин помогает владельцам лучше понимать своих пушистых друзей и углублять свою связь с ними. Если ваша кошка «мнет» вас, знайте, что она показывает свою привязанность и доверие, что делает ваше взаимодействие с ней еще более ценным и особенным

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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