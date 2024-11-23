Почему кошка разносит дом после посещения туалета

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы являетесь владельцем кошки, то, вероятно, замечали, как ваш пушистый друг после посещения туалета буквально превращается в ураган, разносит всё вокруг и ведёт себя крайне энергично. Такое поведение кажется забавным, но также вызывает недоумение. Что же происходит?

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0 Кошка в лотке

Популярные теории, объясняющие это явление

1. Инстинкты выживания

Одна из теорий связана с биологическими инстинктами. В дикой природе животные стараются скрыть запах своих фекалий, чтобы избежать привлечения хищников. Быстрое покидание "места преступления" может быть эволюционным рефлексом, помогающим кошке остаться незамеченной.

Однако исследований, подтверждающих такое поведение у диких кошек, нет, что ставит эту теорию под сомнение.

2. Стимуляция блуждающего нерва

Куда более научное объяснение связано с блуждающим нервом, который соединяет головной мозг с различными органами тела, включая кишечник.

Этот нерв отвечает за процессы дефекации и при стимуляции может вызывать чувство удовольствия.

Эйфория может объяснить внезапный всплеск энергии у кошки.

Также это может объяснить, почему некоторые кошки начинают вести себя оживлённо ещё до похода в туалет — давление на кишечник стимулирует блуждающий нерв.

Такое состояние длится всего несколько секунд, после чего питомец возвращается к своему обычному состоянию.

Почему это поведение нормально

Всплеск энергии после туалета не является поводом для беспокойства.

Такое поведение присуще многим кошкам и, вероятно, связано с их физиологией и инстинктами.

Советы для владельцев

Убедитесь, что туалет вашей кошки удобен и чист — стресс из-за лотка может повлиять на поведение.

Не мешайте кошке во время её "забегов" — это естественная реакция.

Если поведение сопровождается другими странными симптомами, такими как рвота или отказ от еды, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

