Почему кошка разносит дом после посещения туалета

Если вы являетесь владельцем кошки, то, вероятно, замечали, как ваш пушистый друг после посещения туалета буквально превращается в ураган, разносит всё вокруг и ведёт себя крайне энергично. Такое поведение кажется забавным, но также вызывает недоумение. Что же происходит?
1. Инстинкты выживания
Одна из теорий связана с биологическими инстинктами. В дикой природе животные стараются скрыть запах своих фекалий, чтобы избежать привлечения хищников. Быстрое покидание "места преступления" может быть эволюционным рефлексом, помогающим кошке остаться незамеченной.
Однако исследований, подтверждающих такое поведение у диких кошек, нет, что ставит эту теорию под сомнение.
2. Стимуляция блуждающего нерва
Куда более научное объяснение связано с блуждающим нервом, который соединяет головной мозг с различными органами тела, включая кишечник.
Такое состояние длится всего несколько секунд, после чего питомец возвращается к своему обычному состоянию.
Всплеск энергии после туалета не является поводом для беспокойства.
Такое поведение присуще многим кошкам и, вероятно, связано с их физиологией и инстинктами.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.