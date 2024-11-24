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Переселение лягушек в Австралии показывает успешные результаты

Как переселение спасает лягушек от смертельного грибка
Зоосфера

Переселение как способ спасения лягушек от смертельного грибка

Глобальная угроза земноводным в виде грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), вызывающего хитридиомикоз, ставит под угрозу популяции лягушек по всему миру. Этот грибок повреждает кожу земноводных, нарушая водный и солевой баланс, что приводит к высокой смертности. Однако новые подходы к сохранению видов, включая переселение в более благоприятные места обитания, дают надежду на их спасение.

Почему переселение помогает?

Исследования показывают, что перемещение лягушек в более тёплые и солнечные районы, где температура и ультрафиолетовое излучение замедляют развитие грибка, может значительно снизить его воздействие. Некоторые виды уже самостоятельно адаптировались к новым условиям, перемещаясь в такие зоны.

Успешные примеры

С 2013 года биолог Конрад Хоскин занимается переселением лягушек в Австралии. Из 15 проведённых операций:

  • 7 популяций выжили в новых условиях.
  • 3 популяции активно процветают.

Ярким примером успеха является бронированная туманная лягушка, которая освоила более тёплые регионы, снизив влияние грибка.

Надежда на восстановление

Эти исследования показывают, что переселение и грамотное управление экосистемами могут стать ключевыми мерами для защиты земноводных. Успешные примеры дают основания полагать, что виды, находящиеся на грани исчезновения, можно спасти с помощью адаптации мест обитания и активного вмешательства человека.

 

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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