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Может ли ухудшиться настроение у собаки? Признаки депрессии у питомца

1:19
Зоосфера

Какие признаки депрессии у собак

У собаки с депрессией снижен или отсутствует аппетит. Питомец отказывается пить и есть. Еще одним распространенным признаком того, что с психическим здоровьем животного что-то не так, является слишком долгий сон. Если этот параметр изменился, это повод проверить здоровье животного.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, CC BY-SA 3.0
Спящая собака

Кроме того, у собак с депрессией часто наблюдаются вялость, апатия, частые возбуждения, вокализации. Специалисты также отмечают, что к симптомам депрессии можно отнести постоянное нахождение на одном месте и желание спрятаться.

Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашей собаки, это повод обратиться к ветеринарному врачу и проверить физическое и психологическое здоровье вашего питомца.

Как определить, что у вашей собаки депрессия

Самостоятельно определить точный диагноз невозможно. Депрессия и вялость являются симптомами многих заболеваний у животных. Например, это также может быть признаком болевого симптома. Поэтому только врач может определить, есть ли у вашего питомца депрессия или другой диагноз. Врач проведет тщательную оценку состояния здоровья, поставит точный диагноз и назначит лечение вашему питомцу.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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