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Что будет с Землёй, если исчезнут люди

Почему головоногие моллюски могут доминировать на Земле
1:42
Зоосфера

Кто захватит Землю, если исчезнут люди

Британские учёные предположили, что осьминоги могут стать доминирующим видом на планете в случае исчезновения человечества. Эти головоногие моллюски обладают исключительными способностями, которые делают их одними из самых перспективных претендентов на лидерство в экосистемах.

Почему именно осьминоги?

Осьминоги демонстрируют высокий уровень интеллекта:

  • Они решают сложные задачи, например, открывают контейнеры.
  • Используют предметы, такие как раковины или камни, в качестве инструментов.
  • Эффективно адаптируются к изменениям окружающей среды.
  • Кроме того, осьминоги способны различать реальные и виртуальные объекты, что свидетельствует о развитом восприятии. Их охотничьи навыки позволяют им успешно добывать пищу, включая креветок, рыб и моллюсков, а разнообразие рациона увеличивает их шансы на выживание.

А что с сушей?

Хотя осьминоги — морские жители, они могут проводить на суше до 30 минут, пока их кожа остаётся влажной. Учёные предполагают, что за миллионы лет эволюции осьминоги могли бы адаптироваться к жизни на суше, разработав новые способы существования и охоты.

Гипотеза учёных

Профессор Т. Коулсон и его команда считают, что интеллект, способность к адаптации и коммуникативные навыки осьминогов делают их потенциальными наследниками Земли. Эти головоногие моллюски могли бы занять доминирующую роль в экосистемах благодаря своим уникальным особенностям.

 

Уточнения

Осьмино́ги - самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Дмитрий Тезнев
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