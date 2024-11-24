Что будет с Землёй, если исчезнут люди

Британские учёные предположили, что осьминоги могут стать доминирующим видом на планете в случае исчезновения человечества. Эти головоногие моллюски обладают исключительными способностями, которые делают их одними из самых перспективных претендентов на лидерство в экосистемах.
Осьминоги демонстрируют высокий уровень интеллекта:
Хотя осьминоги — морские жители, они могут проводить на суше до 30 минут, пока их кожа остаётся влажной. Учёные предполагают, что за миллионы лет эволюции осьминоги могли бы адаптироваться к жизни на суше, разработав новые способы существования и охоты.
Профессор Т. Коулсон и его команда считают, что интеллект, способность к адаптации и коммуникативные навыки осьминогов делают их потенциальными наследниками Земли. Эти головоногие моллюски могли бы занять доминирующую роль в экосистемах благодаря своим уникальным особенностям.
Осьмино́ги - самый известный отряд головоногих моллюсков.
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