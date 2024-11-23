Новые технологии для изучения эмоций животных

Как искусственный интеллект помогает изучать сознание животных

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У животных есть эмоции и сознание: мнение учёных

Исследование, проведённое под руководством доктора Марселы Бенитес из Университета Эмори, позволило заглянуть в мир эмоций и сознания животных. В опросе приняли участие 100 экспертов по поведению животных, которые оценивали наличие эмоций и сознания у различных видов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, PDM Осьминог

Какие животные, по мнению учёных, обладают эмоциями и сознанием?

Результаты исследования показали, что большинство специалистов признают наличие эмоций и сознания у нечеловекообразных приматов (98 %), млекопитающих (89 %), птиц (78 %), осьминогов (72 %) и даже рыб (53 %).

Удивительно, что 71 % опрошенных считают, что чувства могут быть присущи беспозвоночным, а 67 % — насекомым.

Проблема антропоморфизма и антропоотрицания

В ходе исследования учёные выделили два ключевых риска:

Антропоморфизм — это тенденция приписывать животным человеческие черты, что может искажать результаты исследований.

Антропоотрицание — отрицание каких-либо человеческих качеств у животных, которое, по мнению 89 % респондентов, представляет собой более серьёзную угрозу научному прогрессу.

Новые методы исследования

Современные подходы к изучению поведения животных позволяют минимизировать эти риски. Например, в рамках проекта Capuchins de Taboga Costa Rica учёные используют искусственный интеллект и сенсорные экраны для анализа поведения диких капуцинов. Это помогает соединить лабораторные данные с наблюдениями в естественной среде.

Почему это важно?

Понимание эмоций и сознания животных имеет значение для улучшения условий их содержания, защиты биоразнообразия и изучения эволюции психических процессов.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



