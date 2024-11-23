Секреты спокойного сна: как приучить кота к вашему режиму

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева кошек сталкиваются с тем, что их пушистые друзья не дают спокойно спать по ночам. Скребутся в дверь, устраивают "забеги" или громко мяукают. Однако добиться того, чтобы кот всегда спал у ваших ног, вполне возможно. Вот три простых шага.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0 Спящий кот

1. Соблюдайте режим дня

Кошки обожают предсказуемость.

Ложитесь спать в одно и то же время.

Перед этим покормите и уложите кота.

Со временем питомец привыкнет к вашему расписанию и начнёт подстраиваться под вас.

2. Активные игры в течение дня

Одна из причин ночных "беспорядков" у кошек — избыток энергии.

Уделите внимание активным играм днём и вечером.

Используйте игрушки, лазерные указки или перышки, чтобы питомец потратил энергию до сна.

Такая активность поможет ему спокойно отдохнуть ночью.

3. Создайте комфортное место для сна

Сделайте переднюю часть кровати уютной и привлекательной для кошки.

Положите туда мягкий плед или другую удобную ткань.

Когда кошка начнёт использовать это место для сна, поощряйте её лакомствами.

Почему это работает

Регулярный режим, активность днём и комфортное место помогают кошке чувствовать себя в безопасности и расслабленно.

Эти простые шаги позволят вам вернуть ночной покой и укрепить связь с питомцем.