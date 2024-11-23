Секреты спокойного сна: как приучить кота к вашему режиму

Многие хозяева кошек сталкиваются с тем, что их пушистые друзья не дают спокойно спать по ночам. Скребутся в дверь, устраивают "забеги" или громко мяукают. Однако добиться того, чтобы кот всегда спал у ваших ног, вполне возможно. Вот три простых шага.
1. Соблюдайте режим дня
Кошки обожают предсказуемость.
2. Активные игры в течение дня
Одна из причин ночных "беспорядков" у кошек — избыток энергии.
3. Создайте комфортное место для сна
Сделайте переднюю часть кровати уютной и привлекательной для кошки.
Регулярный режим, активность днём и комфортное место помогают кошке чувствовать себя в безопасности и расслабленно.
Эти простые шаги позволят вам вернуть ночной покой и укрепить связь с питомцем.
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