Как успокоить гиперактивную собаку: лучшие методы для хозяев

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки-"вертолёты" — это энергичные питомцы, которые могут буквально перевернуть ваш дом вверх дном. Однако гиперактивность не является неизбежным приговором. Вот несколько способов, которые помогут вам успокоить своего четвероногого друга.

Фото: flickr.com by jimbomack66, CC BY 2.0 Собака

1. Увеличьте физическую активность

Гиперактивность часто вызвана недостатком движения.

Увеличьте продолжительность прогулок.

Добавьте активные игры, такие как бросание мяча или фрисби.

Занимайтесь собачьим спортом, например, аджилити или флайболом.

Физическая нагрузка помогает собаке выплеснуть лишнюю энергию, что делает её более спокойной дома.

2. Стимулируйте умственную активность

Мозговая деятельность не менее важна, чем физическая.

Используйте игрушки-головоломки, которые заставят собаку думать.

Проводите поисковые игры, где питомец ищет спрятанные лакомства.

Обучайте новым командам и трюкам, чтобы направить энергию в конструктивное русло.

3. Практикуйте техники релаксации

Собаки, как и люди, нуждаются в отдыхе.

Делайте питомцу массаж для расслабления.

Включайте спокойную классическую музыку.

Пробуйте ароматерапию: например, лаванда оказывает успокаивающий эффект.

4. Установите рутину

Собаки любят предсказуемость и стабильность.

Разработайте распорядок дня с регулярным временем кормления, прогулок, игр и тренировок.

Чёткая структура поможет питомцу чувствовать себя увереннее и спокойнее.

5. Пересмотрите питание собаки

Неправильная диета может способствовать гиперактивности.

Исключите корма с искусственными красителями и консервантами.

Попробуйте корма с низким содержанием белка.

Добавьте в рацион пищевые добавки, но перед этим проконсультируйтесь с ветеринаром.

Советы для долгосрочного успеха

Регулярно наблюдайте за поведением собаки, чтобы понять, что вызывает её гиперактивность.

Убедитесь, что у питомца есть достаточно времени и места для отдыха.

При необходимости обратитесь за помощью к профессиональному кинологу.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь своему питомцу стать более спокойным и уравновешенным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



